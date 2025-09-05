사진=TOP 농구교실 제공

유소년 농구 명문 TOP 농구교실이 프로농구 정관장과 손을 더욱 꽉 잡는다.

TOP 농구교실 관계자는 “지난달 11일부터 26일까지 진행된 정관장 레드부스터즈 유소년 위탁운영 업체 공모에 참여해 26일 발표된 결과에 따라 최종 업체로 선정됐다”고 5일 밝혔다.

TOP농구교실은 2023년부터 정관장의 유소년 가맹팀으로 KBL 유스 클럽 대회 등에 참가하고 있다. 오는 시즌부턴 위탁운영 업체가 되어 더욱 긴밀하게 협업할 예정이다.

몸집을 더 키워나간다. TOP 농구교실은 안산본점을 시작으로 안산초지점, 인천점, 서창점, 고양점, 시흥점, 파주운정점, 동탄점 등 점차 영역을 확대하고 있다. 정관장과의 이번 계약으로 TOP 농구교실은 안양에서도 새로운 도전을 이어나가게 됐다. 유소년 농구 인프라 확장에 앞장서겠다는 각오다.

김시완 TOP 농구교실 대표는 “가맹팀으로써 정관장과 함께 한 3년이라는 시간동안 참 많은 추억과 경험을 얻었다. 정관장 아레나에서 약 2000여명의 학생들을 대상으로 자체 대회도 진행했고 홈 경기 단체 응원, KBL 대회 출전 등 아이들에게는 잊지 못할 선물이었을 것이다. 이에 감회가 더욱 새롭고 벌써부터 안양 유소년들과 만날 생각에 기대가 커지고 있다”고 기대했다.

이어 “앞으로 정관장이라는 프로 명성에 걸맞게 TOP의 시스템을 잘 녹여낼 생각이다. 사실 프로팀은 지역 연고 팬들의 사랑을 받아야 힘을 얻지 않나. 안양에 거주하는 많은 유소년들이 직접 농구를 접하고 농구에 흥미를 붙이고 부모님과 함께 정관장이라는 구단을 응원할 수 있도록 열심히 돕겠다”라며 포부를 다졌다.

