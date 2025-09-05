한해리준, 아쉬운 탈락…“‘like JENNIE’ 팀 사랑해”('보이즈2플래닛')

지난 4일 방송된 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 다크비(DKB) 멤버 한해리준이 아쉽게 최종 탈락하며 프로그램 출연을 마무리했다.

브레이브엔터테인먼트 소속 한해리준은 탁월한 실력과 따뜻한 리더십으로 시청자들에게 깊은 인상을 남기며 다음 만남을 기약했다.

이날 방송에서는 2차 생존자 발표식에 앞서 데뷔 콘셉트 배틀 신곡 매칭 결과가 발표되었다. 한해리준은 'Lucky MACHO' 팀에 속해 퍼포먼스 디렉팅 및 안무 창작 경험을 살려 팀 전체의 리더를 맡았고, 1팀의 킬링파트를 완벽하게 소화하며 팀을 이끌었다.

특히 연습 과정에서 한해리준의 헌신적인 리더십이 빛을 발했다. 안무 적응에 어려움을 겪던 김재현을 위해 숙소에서 환영식을 열어주는 등 따뜻한 배려를 보여주는 것은 물론 "엄청난 훈련을 할 것"이라며 김재현을 집중적으로 가르치기도 했다.

또한 "내가 탈락할 것 같아서 그냥 대충해야겠다라는 마인드로 하면 책임감 없어 보인다"라고 말하며 팀원 전체를 독려하는 책임감 있는 모습으로 '경쟁을 잊은 우정'을 보여주며 스타 크리에이터들의 감동을 자아냈다.

그러나 이어진 2차 생존자 발표식에서 한해리준은 아쉽게 26위로 최종 탈락의 고배를 마셨다. 한해리준은 "'like JENNIE' 팀 덕분에 너무 예쁘고 멋있고 좋은 무대를 만들 수 있어서 진짜 감사하다고 말하고 싶다. 'like JENNIE' 팀 사랑한다"라며 담담하게 마지막 소감을 밝히며 프로그램에 대한 애정과 감사를 표했다.

'보이즈 2 플래닛'에서 아쉽게 여정을 마무리했지만 한해리준은 'Lucky MACHO' 팀의 리더로서 뛰어난 실력과 헌신적인 리더십을 동시에 선보이며 깊은 인상을 남긴 만큼 다크비 멤버로서 보여줄 그의 활약이 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

