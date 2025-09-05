조아서, ‘대운을 잡아라’ 이별테마 OST ‘이미’ 8일 공개

가수 조아서가 이별 테마의 OST로 감동을 전한다.

KBS1TV 일일 드라마 ‘대운을 잡아라’ OST 가창 제안을 받아 수록곡 ‘이미’ 음원을 8일 발표한다. 이 곡은 작사가 전누리와 작곡가 필승불패, 육상희, UNIQUE CITY의 합작품으로 감각적인 가사와 세련된 사운드가 담겨있는 팝 발라드로 선보였다.

‘참 우스워 시간이 가면 갈수록 / 니가 더 미워질 줄 알았어’라는 노랫말처럼 이 곡은 연인과 이별 후 홀로 남은 이의 심경을 그린 이별테마 OST로 만들어졌다. 간결한 연주와 부드러움이 감도는 멜로디가 사랑과 이별을 그리는 드라마 전개와 맞물려 있는 듯하다.

‘별거 아닌 일로 자꾸 힘들게 했다면 / 다 미안해 너에게 미안해 …… 맘과 다른 말로 어긋나버린 이별에 / 바보 같은 이런 날 용서해’라는 후렴구는 사랑의 기억을 떠올리는 노래의 서정을 극대화 한 조아서의 애달픈 가창 감성이 녹아들어 있다.

조아서는 그룹 가비엔제이 멤버 서린으로 가요계 데뷔했다. 이후 조아서라는 이름으로 N잡러 활동을 하고 있는 가운데 OBS 라디오 ‘서린의 파워라이브’ DJ로도 활약을 펼치며 꾸준히 싱글 음원을 발표해오고 있다.

드라마 ‘대운을 잡아라’(연출 박민영 이해우, 극본 손지혜)는 돈 없는, 돈 많고 싶은 세 친구와 그 가족들이 펼치는 짠내 가득 파란만장 성장기를 담은 드라마로 손창민, 선우재덕, 박상면, 이아현 등 배우들이 출연해 작품 몰입도를 높여주고 있다.

