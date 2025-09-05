유아인, 봉준호 감독과 한 자리에…차기작 가능성에 관심 집중

배우 유아인이 봉준호 감독과 한 자리에 있는 모습이 공개됐다. 사진 = 페기 구 SNS 계정

배우 유아인이 봉준호 감독과 한 자리에 있는 모습이 공개됐다.

DJ 겸 프로듀서 페기 구는 3일 자신의 SNS에 “Fav(favorite) director! 봉 감독님 알럽”이라는 짧은 글과 함께 봉준호 감독 및 지인들과 함께한 사진을 게재했다.

해당 게시물은 SNS 플랫폼 특성상 현재는 삭제된 상태지만, 누리꾼들이 캡처한 사진은 ‘유아인 근황’이라는 제목으로 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에 빠르게 퍼져나갔다.

공개된 사진에는 패기 구, 봉준호 감독, 그리고 유아인이 밀착된 자세로 나란히 앉아 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 특히 유아인이 대법원으로부터 마약 투약 혐의에 대해 집행유예 판결을 받은 지 약 두 달 만에 전해진 근황이기에 더욱 큰 주목을 받고 있다.

사진 속 테이블에 재떨이가 놓여 있는 모습이 포착되며 일각에선 실내 흡연 논란도 일었지만, 무엇보다 봉준호 감독과 함께 있었다는 사실에 유아인의 향후 행보에 관심을 보이고 있다.

한편 유아인은 2023년 10월, 프로포폴 상습 투약, 타인 명의 수면제 불법 처방 매수, 대마 흡연 및 교사, 증거 인멸 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 지난해 9월 1심 선고 공판에서 징역 1년을 선고 받고 법정 구속 됐으나 올해 2월 2심에서 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형되면서 서울구치소 수감 5개월 만에 석방됐다.

이어 지난 7월 대법원 1부는 마약류 관리에 관한 법률 위반 등으로 기소된 유아인의 상고심 선고 기일에서 검사의 상고를 기각, 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만원을 선고한 원심을 확정했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]