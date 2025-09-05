김동완, 예능 섭외에 불편함 토로 “웃길 자신 없다”

그룹 신화 멤버 김동완이 예능 프로그램 출연에 대한 부담감을 드러냈다. 사진 = Office DH, 김동완 SNS 계정

그룹 신화 멤버 김동완이 예능 프로그램 출연에 대한 부담감을 드러냈다.

김동완은 4일 자신의 SNS에 “예능 섭외 좀 그만 들어왔으면 좋겠다. 나는 웃길 자신도 없고, 진짜 이야기를 대중 앞에서 꺼내고 싶지도 않다”며 고충을 토로했다.

그는 “과거를 건드리는 건 스스로에게 상처만 남긴다. 행복한 척, 성공한 척 하면서 조용히 살면 안 되나? 그냥 좀 가만히 놔뒀으면 좋겠다”고 덧붙이며, 계속되는 섭외 요청에 지친 심경을 내비쳤다.

또한 “세번 정도 일정 핑계 댔으면 알아서 그만둬 달라. 물론 위에서 시킨거겠지만”이라며 반복적인 섭외가 계속되고 있음을 암시했다.

한 팬이 “그렇다면 출연하고 싶은 방송 장르는 뭐냐”고 묻자, 김동완은 “난 무대, 드라마, 홈쇼핑 등 노력한 만큼 결과가 나오는 것들” 이라고 답했다.

또 다른 팬이 “예능에서 요구하고 편집하는 자극적인 기삿거리들은 늘 무섭다”고 거들었고, 김동완은 “이젠 우울 가난 상실 포르노를 원하는 것 같다”고 직설적으로 비판했다.

한편 김동완은 지난달 27일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연해 향후 결혼 계획과 조건 등을 공개한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]