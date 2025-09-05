OK저축은행 배구단 새 외국인 선수 ‘불가리아 출신 장신 OP’ 디미트로프 입국…“기대치에 부응하는 활약하겠다

사진=OK저축은행 제공

OK저축은행 읏맨 프로배구은 2025-2026시즌 외국인 선수 디미타르 디미트로프(25, 불가리아, 등록명 디미트로프)가 4일 인천국제공항을 통해 입국했다고 밝혔다.

디미트로프는 지난 5월 9일 진행된 2025 KOVO(한국배구연맹) 남자부 외국인 선수 드래프트에서 전체 5순위로 OK 읏맨 배구단에 지명됐다. OK 읏맨 배구단 신영철 감독이 지난 4월 프랑스 현지에서 경기를 관전하며 기량을 점검한 선수이기도 하다.

신영철 감독은 “배구 센스와 이해도가 좋고 좋은 볼뿐만 아니라 나쁜 볼 처리도 우수하다. 신장이 좋아 높이에서도 큰 힘이 될 것”이라고 높게 평가했다.

불가리아 리그 CSKA 소피아 소속으로 프로 생활을 시작한 디미트로프는 지난 두 시즌 프랑스 리그 몽펠리에 발리에서 뛰었다. 몽펠리에 발리에서 주전 아포짓 역할을 소화한 디미트로프는 득점 랭킹 4위에 오르는 등 팀의 주포로 활약하며 몽펠리에의 정규리그 1위를 이끌었다. 불가리아 대표팀에 선발돼 지난해와 올해 발리볼네이션스리그(VNL)에 나서기도 했다.

디미트로프는 "OK 읏맨 배구단에 합류하게 돼 기쁘다. 감독님의 기대에 부응할 수 있도록 최상의 경기력을 선보이겠다"라며 "V-리그에서 외국인 선수가 해야 하는 역할에 대해 알고 있다. 주포로서 역할을 잘 소화해 팀을 우승으로 이끌겠다"라고 각오를 다졌다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

