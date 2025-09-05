이동욱 쏙 빼닮았네…카카오 이모티콘 ‘욱동이2’ 출시

배우 이동욱의 캐릭터 ‘욱동이’의 이모티콘 2탄이 출시됐다.

5일 킹콩 by 스타쉽은 “이동욱 공식 캐릭터 ‘욱동이(WOOKDONG)’의 카카오 이모티콘 ‘나 아기 백사자 욱동이 2’가 출시됐다. 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.

이동욱의 공식 캐릭터 ‘욱동이(WOOKDONG)’는 복숭아를 좋아하는 아기 백사자로, 하얀 피부와 큰 눈, 볼 위의 점 등 얼굴의 세세한 부분부터 좋아하는 과일과 취미까지 이동욱을 쏙 빼닮은 캐릭터다. ‘나 아기 백사자 욱동이 2’는 카카오 이모티콘 샵에서 만나볼 수 있다.

욱동이의 카카오 이모티콘 ‘나 아기 백사자 욱동이’는 지난해 출시 이후 많은 사랑을 받은 데에 이어 2탄이 공개되며 팬들의 반가움을 불렀다. 이번에 출시된 ‘나 아기 백사자 욱동이 2’는 더욱 다양해진 욱동이의 감정과 귀엽고 사랑스러운 매력을 엿볼 수 있다. 특히 이동욱이 팬들과의 대화에서 자주 사용하는 멘트는 물론, 그의 시그니처 포즈와 습관 등이 녹여져 있어 사용하는 재미를 더한다.

이모티콘 출시 소식과 함께 소속사 킹콩 by 스타쉽 유튜브에는 팬들의 질문을 욱동이 이모티콘으로 답하는 이동욱의 ‘무엇이든 물어보세요’ 콘텐츠가 게시됐다. 영상 속 이동욱은 오늘의 TMI, 좋아하는 편의점 간식 등 팬들이 보내준 질문에 욱동이 이모티콘을 활용해서 솔직하고 위트 넘치는 답변을 이어갔다. 또한 그는 욱동이에 대한 무한 애정을 쏟아냈을 뿐만 아니라, 새로 출시된 이모티콘에 대한 많은 기대를 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

