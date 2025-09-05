‘22일 컴백’ 킥플립, 첫사랑썰 푼다…타이틀곡은 ‘처음 불러보는 노래’

신예 킥플립(KickFlip)이 멤버 동현이 직접 작사, 작곡에 참여한 신곡 '처음 불러보는 노래'로 컴백한다.

킥플립은 5일 0시 공식 SNS 채널에 새 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 트랙리스트를 선보였다.

트랙리스트 영상은 책장 속 매뉴얼 북 페이지가 넘어가며 새 앨범 수록곡 정보들이 베일을 벗었다. 이에 따르면 신보에는 타이틀곡 '처음 불러보는 노래', 뮤직비디오로 선공개된 '반창고 (Band-Aid)'(밴드-에이드), '특이점', '다시, 여기', 'Gas On It'(개스 온 잇), '404: Not Found'(낫 파운드), '악몽을 꿨던 건 비밀이지만'까지 총 7곡이 수록된다. 멤버들이 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'를 비롯해 7곡 전곡 크레디트에 이름을 올리고 가요계 신예의 음악성을 빛냈다.

데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)부터 전작이자 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!) 작사, 작곡에 직접 참여해 킥플립의 색깔을 표현한 이들이 이번에는 전곡 작업에 임했다는 점에서 특별한 의미를 더한다.

새 앨범 ‘My First Flip’은 ‘My First Love’에서 ‘love’를 ‘Flip’으로 바꾼 작품명처럼 살짝 삐끗해 버린 우당탕 첫사랑을 그린다. 미니 1집과 2집을 통해 집, 학교에서 듣는 잔소리는 신경 안 쓰고 내 갈 길 가겠다고 외친 킥플립이 노래하는 첫사랑 이야기는 어떨지 궁금증을 높인다.

한편 'K팝 슈퍼 루키' 킥플립의 음악 역량과 새로운 매력을 만날 수 있는 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'과 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'는 22일 오후 6시 발매된다.

