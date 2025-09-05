김종국, 오늘 비연예인 연인과 결혼…사회는 유재석 맡아

가수 김종국. 사진 = 김종국 SNS 계정

가수 김종국이 드디어 품절남 대열에 합류한다.

김종국은 5일 서울 모처에서 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 결혼식은 가족과 친지, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 소규모 진행되며, 사회는 절친한 방송인 유재석이 맡는다.

앞서 김종국은 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서 예비신부에 대해 언급하며 “절대 공개하지 않겠다. 연예계에 있는 분이 아니다”라고 밝힌 바 있다.

이에 이날 결혼식은 가족, 친지, 가까운 지인들만 함께하는 소규모로 진행되며, 사회는 방송인 유재석이 맡는다.

김종국의 결혼 소식은 지난달 팬카페를 통해 처음 전해졌다. 당시 그는 “올해 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 저의 반쪽을 만들었다”며 깜짝 소식을 전했다.

한편, 김종국은 1995년 그룹 터보로 데뷔해 ‘회상’, ‘검은 고양이 네로’, ‘화이트 러브’ 등으로 큰 사랑을 받았으며, 이후 솔로 가수로 전향해 ‘한 남자’, ‘제자리걸음’, ‘사랑스러워’ 등의 히트곡을 남기며 국민 가수로 자리매김했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]