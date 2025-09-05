에스파, 7연속 밀리언셀러 예고…오늘(5일) ‘리치 맨’ 컴백

그룹 에스파(aespa)가 새 미니앨범 ‘Rich Man’(리치맨)으로 7연속 밀리언셀러에 도전한다.

오늘(5일) 오후 1시 각종 음악 플랫폼을 통해 공개되는 에스파 여섯 번째 미니앨범 ‘Rich Man’은 선주문 수량 약 111만 장(9월 4일 기준)을 돌파, 전작인 미니 2집 ‘Girls’(걸스), 3집 ‘MY WORLD’(마이 월드), 4집 ‘Drama’(드라마), 정규 1집 ‘Armageddon’(아마겟돈), 미니 5집 ‘Whiplash’(위플래시), 싱글 ‘Dirty Work’(더티 워크)에 이은 일곱 번째 밀리언셀러 달성을 예고했다.

이번 앨범은 동명의 타이틀곡 ‘Rich Man’을 비롯해, 중독성 있는 휘파람 소리가 인상적인 ‘Drift’(드리프트), 상대의 가식적인 모습을 ‘Bubble’에 비유한 ‘Bubble’(버블), 몽환적인 R&B 장르의 ‘Count On Me’(카운트 온 미), 경쾌한 트랙사운드가 특징인 ‘Angel #48’(앤젤 #48), 미디엄 템포의 팝 곡 ‘To The Girls’(투 더 걸스) 등 총 6곡이 수록된다.

타이틀 곡 ‘Rich Man’은 거친 일렉 기타 사운드가 포인트인 댄스곡으로, 중독성 있는 탑라인과 다양하게 전개되는 밴드 사운드가 멤버들의 개성 있는 보컬과 잘 어우러지며, 퍼포먼스는 간결하고 캐치한 동작들로 이루어진 포인트 안무와 후반부로 갈수록 고조되는 기승전결로 파워풀한 에너지를 선사할 예정이다.

이날 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 공개되는 뮤직비디오는 에스파가 정의하는 ‘Rich Man’을 가장 거친 순간에도 자신만의 리듬대로 움직이는 주체적인 존재로 해석, 이를 카체이싱과 럭비 경기를 통해 박진감 넘치는 영상미로 강렬하게 담아냈다.

한편, 에스파는 5일 오후 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에 출연해 타이틀곡 ‘Rich Man’ 첫 음악방송 무대에 나선다.

