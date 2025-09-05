'고백의 역사' 공명표 청춘 로맨스의 맛

‘고백의 역사’ 공명이 대체불가 배우의 저력을 보여줬다.

지난 29일 공개된 넷플릭스 영화 ‘고백의 역사’가 공개 직후 글로벌 톱10에 등극하며 K-하이틴의 매력을 전 세계에 알린 가운데, 극 중 ‘한윤석’ 역을 맡은 공명 역시 청춘 로맨스에 한 획을 그으며 시청자의 마음을 저격했다.

‘고백의 역사’는 1998년, 열아홉 소녀 박세리(신은수)가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스다. 공명이 그려낸 한윤석은 서울에서 부산으로 전학 온 미스터리한 전학생으로, 한없이 밝고 해맑은 박세리와 그의 친구들과는 달리 어딘가 그늘이 있다.

한윤석은 등장부터 심상치 않았다. 바다에 빠져 죽을뻔하다가 우연히 박세리에게 구조된 그는 같은 반 학생들보다 한 살이 더 많은 것은 물론 수능마저 포기한 학생이었다. 공명은 이처럼 결이 다른 한윤석을 넘치지도 부족하지도 않은 알맞은 온도로 풀어내며 극의 흐름을 주도했고, 마지막까지 인물과 서사에 설득력을 불어넣었다.

또한 공명은 섬세한 감정 연기로 ‘고백의 역사’의 몰입도를 끌어올렸다. 박세리의 고백 대작전에서 뜻밖에 핵심 인물이 되어버린 한윤석이 차츰 자신의 마음을 깨닫고 이를 표현해 나가는 과정을 공명 특유의 감성으로 담아냈다. 미묘한 감정의 변화를 눈빛과 표정으로 세밀하게 포착했고, 후반부에는 감정을 온전히 폭발시키며 그의 연기만으로 시청자를 울고 웃게 만들었다.

공명의 진가는 극이 전개될수록 더욱 빛났다. 다수의 작품에서 쌓아온 내공으로 ‘고백의 역사’의 톤을 안정적으로 조율한 것. 통통 튀는 매력을 지닌 상대 배우 신은수를 자연스럽게 감싸며 극의 균형을 잡은 것은 물론, 자칫 가벼워질 수 있는 서사에 답답하지 않은 적당한 무게감을 더하며 완성도를 높였다. 단단한 존재감으로 ‘고백의 역사’의 완성도를 높인 공명 덕분에 하이틴 로맨스의 몽글몽글한 감성과 사랑스러움은 배로 다가올 수 있었다.

이렇듯 K-하이틴에서 대체불가한 저력을 보여준 공명의 다음 행보에 기대가 뜨겁다. 공명 표 감성과 진정성이 어떤 작품에서, 어떤 색으로 빚어지며 또 다시 감탄을 이끌어낼지 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

