에스쿱스X민규 ‘HYPE VIBES’, 기다림도 흥미진진

그룹 세븐틴의 새 스페셜 유닛 에스쿱스X민규가 29일 유닛 데뷔를 알린다.

플레디스 엔터테인먼트는 지난 4일 오후 10시 세븐틴 공식 SNS에 에스쿱스X민규 미니 1집 ‘HYPE VIBES’의 프로모션 스케줄러를 게재했다.

이에 따르면 에스쿱스X민규는 오는 8일~9일 ‘BUDDY’, ‘COMBI’ 버전의 오피셜 포토를 시작으로, 12일 트랙리스트, 16일 트랙샘플러, 22일 하이라이트 메들리를 순차적으로 선보인다. 오피셜 뮤직비디오 티저 2종은 25일~26일 공개된다. 대망의 신보와 타이틀곡 뮤직비디오는 29일 오후 6시 베일을 벗는다.

자유분방한 분위기가 묻어나는 디자인도 눈길을 끈다. 앞서 트레일러에 등장해 호기심을 자아냈던 외계 행성 캐릭터 ‘쿠테’, ‘만테’의 실루엣이 스케줄러에도 담겨 에스쿱스X민규만의 개성을 드러냈다.

앨범명 ‘HYPE VIBES’는 누구든 함께 즐기고 연결될 수 있는 뜨겁고 자유로운 분위기를 의미한다. 정해진 틀 없이 자신만의 리듬으로 지금 이 순간을 살아가는 에스쿱스X민규의 태도가 앨범 전반에 녹아들었다. 음악뿐만 아니라 패션, 뷰티 등 다방면에서 활약해 온 두 사람은 이번 활동을 통해서도 독보적인 존재감을 보여줄 예정이다.

세븐틴 단체 활동도 계속된다. 이들은 오는 13일~14일 인천아시아드 주경기장에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]’의 화려한 포문을 연다. 이어 27일~28일 홍콩 카이탁 스타디움을 찍고 10월 북미 5개 도시, 11월~12월 일본 4대 돔에서 투어를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

