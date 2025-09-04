풋살대표팀, 포르투갈 출신 사령탑 선임… 아시안컵 본선 향해 출격

파울로 페르난데스 감독. 사진=대한축구협회 제공

풋살 남자 국가대표팀이 새 감독을 선임하고 아시안컵 본선을 향한 여정에 돌입한다.

대한축구협회는 “풋살대표팀이 포르투갈 출신의 파울로 페르난데스 감독을 새 사령탑으로 선임했다”고 4일 밝혔다.

페르난데스 감독은 라울 에스쿠데로(스페인), 나세르 살레(이란)에 이은 풋살대표팀의 역대 세 번째 외국인 사령탑이다. 임기는 2026 아시아축구연맹(AFC) 풋살 아시안컵 본선까지다.

페르난데스 감독은 스포르팅 CP, 벤피카 등에서 사령탑을 지냈다. 네 차례 포르투갈 풋살 1부리그 우승을 이끌었다. 2024년 7월부터는 경기도를 연고로 하는 LBFS 풋살팀의 감독을 맡아 팀의 2024∼2025 FK리그1 전승 우승과 2024 FK CUP 우승을 이끌었다. 최우수 지도자상도 받았다.

풋살대표팀 감독은 각급 대표팀과 달리 전임 감독이 아니다. 대표팀 소집 시에만 팀을 이끈다. 페르난데스 감독은 아시안컵 예선을 준비하는 동안 경기LBFS 감독과 대표팀 감독직을 겸임한다.

대표팀은 오는 5일부터 12일까지 중국 스좌장에서 열리는 중국축구협회(CFA) 초청 국제 대회에 참가한다. 태국에서 열리는 아시안컵 예선 대비다. 경기는 스좌장 대학체육관에서 열린다. 대표팀은 5일 덴마크, 6일 아랍에미리트, 8일 중국를 상대한 뒤 조별리그 결과에 따라 9일과 11일 순위결정전을 치른다. 이후 오는 13일 아시안컵 예선 개최지인 태국 논타부리에 입성한다. 예선은 20일부터 24일까지 열린다.

남자 풋살 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 70위의 대표팀은 태국(11위), 바레인(83위), 브루나이(119위)와 B조에 속해 있다. 조 1위 8팀과 2위 중 상위 7팀이 내년 1월27일부터 2월7일 인도네시아에서 열리는 아시안컵 본선에 진출한다.

1999년 창설된 풋살 아시안컵은 2년 주기로 개최된다. 한국의 역대 최고 성적은 1999년 준우승이다. 한국은 2018년, 2020년, 2022년, 2024년까지 최근 열린 4번의 아시안컵(2020년 대회는 코로나19로 취소)에서 모두 본선 진출에 성공했다. 다만 조별리그를 통과하지 못했다. 2007년 대회 이후로는 본선에서 승리가 없다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

