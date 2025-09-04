소노인터내셔널 “티웨이항공 타고 댕댕이랑 제주 여행 오세요”

대명소노그룹 소노인터내셔널이 티웨이항공과 함께 제주여행을 계획하는 반려인들을 위한 펫 동반 제주 여행 프로모션 ‘티펫 투 제주(t’pet to JEJU)’를 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 항공부터 숙소까지 다양한 할인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 티웨이항공 티펫(t’pet) 제주 노선을 이용해 소노캄·소노벨 제주 펫 프렌들리 객실을 예약하려는 고객을 대상으로 이뤄진다.

주요 할인 혜택은 ▲소노캄·소노벨 제주 펫 프렌들리 객실 20% 할인 ▲소노캄·소노벨 제주 식음시설 20% 할인 ▲소노캄 제주 펫 플레이그라운드 무료 입장권 등이다. 해당 프로모션은 오는 10월 31일까지 진행한다.

또한, 이번 프로모션을 통해 소노캄·소노벨 제주 펫 프렌들리 객실을 예약한 고객에게는 체크인 시 선착순 300명에게 티웨이항공 편도 노선의 반려동물 무료 탑승권 1매를 제공하는 이벤트도 진행 중이다. 이는 제주에서 돌아오는 항공편에 적용된다.

프로모션에 대한 보다 자세한 내용은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

소노인터내셔널 관계자는 “반려동물 동반 여행이 일상화되고 있는 만큼, 항공에서 숙소까지 여행의 전 과정에서 다양한 혜택을 제공하고자 이번 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 반려동물과 함께하는 여행에서 편리함과 만족을 경험할 수 있는 기회를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

