프로야구 멍들게 하는 악성댓글… 선수협 “SNS 피해, 강경대응”

“무관용의 원칙으로 대응해 나갈 예정입니다.”

한국프로야구선수협회는 최근 프로야구 선수들의 사회관계망서비스(SNS) 악성 댓글 피해와 관련해 강경 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

선수협은 4일 “선수들의 SNS에서 발생하고 있는 피해 사례의 수위가 준 형사범죄 수준에까지 이르는 등 훨씬 심각한 것으로 드러났다”며 “협회는 향후 피해 선수들을 대신해 법적 절차를 대리 진행하는 등 강경하게 대응해 나갈 것”이라고 전했다.

선수협은 지난달 20일부터 닷새 동안 국내 프로야구선수들 대상 SNS 피해 실태 설문조사를 실시했다. 설문조사는 프로야구 선수 SNS 피해에 대한 현재 상황을 정확히 가늠하고, 이에 대한 협회 차원의 대응방안을 모색하기 위한 취지로 진행됐으며 총 163명이 참여한 것으로 알려졌다.

설문조사 결과에 따르면, 대부분의 피해가 발생한 곳은 인스타그램이다. 댓글이나 다이렉트메시지(DM)으로 인한 피해가 전체 61%를 차지했다. 이뿐만이 아니다. 가족과 지인 계정에서 발생하는 악성댓글 피해도 12%를 나타내는 등 인스타그램을 통해 이뤄지는 사례가 전체 중 73%에 육박했다. 피해 발생 시기는 응원 구단이 경기에서 지거나, 선수가 실책을 범한 직후 가장 많이 발생했다(56%). 특정 상황을 가리지 않고 시즌 내내 이어진다는 응답도 15%에 달했다.



피해는 선수 본인(49%)은 물론이고, 부모님(31%)과 배우자 및 여자친구(13%)에게도 무차별적으로 이뤄지고 있다. 가해 유형은 경기력 비난(39%) 외에도 가족이나 지인을 대상으로 비방하는 경우(29%)도 많았다. 선수협은 “살해 협박과 성희롱, 고인(가족) 모독, 스토킹·주거 침입 등 형사범죄에 해당하는 사례까지 발생했다”면서 “이미 임계치를 넘어섰다”고 했다.

SNS의 피해 사례는 선수들에게 정신적 스트레스로 작용(36%)하고 있었으며, 이는 경기력 저하(14%), 수면·식욕 저하(11%)로 이어지기도 했다. 나아가 은퇴나 이적까지 고려하는 사례도 4%에 달하는 등 SNS 피해는 선수의 커리어에도 직·간접적으로 영향을 미치는 상황이다.

의식을 안 할 수가 없을 정도다. 무시·감수(39%), 차단·댓글 신고(28%), 댓글·DM 제한 등 대부분 소극적인 대응에 그치고 있다는 분석이다. 피해 선수 중 과반이 넘는 선수(55%)가 선수협회 차원의 대응이나 도움을 요청하고 있다는 설명도 뒤따랐다.

“이번 조사 결과, 겉으로 드러나지 않고 안으로 곪고 있는 악성 사례들도 많았다”는 선수협은 “상식선마저 뛰어넘고 있는 가해 행위에 대해 강경하고 단호하게 대처해 나갈 계획”이라고 목소리를 높였다. 이어 “현재 상황을 더 방치할 경우 SNS 악용 사례는 더 고도화되고 광범위하게 확산될 위험성이 높다”며 “이런 행위를 벌이는 이들은 더 이상 팬이 아닌 팬을 사칭한 준 범죄자로 판단되며, 오히려 진정한 팬들까지 피해를 입을 수 있다고 우려하고 있다”고 덧붙였다.

강경 대응을 예고했다. “향후 발생하는 비상식적인 악성 사례들은 ‘SNS상에서 이뤄지는 사이버 테러’로 규정하고, 이에 대해 무관용의 원칙을 천명, 협회 차원에서 강경하게 대응해 나갈 예정”이라는 게 선수협의 설명이다. 이에 피해 선수들을 대리해 법적 절차(형사고소·법적소송 등)를 진행하는 형태도 고려하고 있다. 이와 동시에 SNS 피해 발생 상황에 대한 프로토콜 및 가이드라인을 제작, 선수단에 교육을 실시하는 방안도 병행해 나갈 계획이다.

장동철 선수협 사무총장은 “SNS 등에서 차마 입에 담지도 못할 비상식적인 언어폭력이 발생하고 있지만 증거 수집을 하지 못했다는 응답이 전체의 50%를 넘는 상황”이라면서 “불미스러운 일이 벌어졌을 땐 감정적으로 대응하지 않는 것이 무엇보다도 중요하다”고 밝혔다. 더불어 “이런 내용들을 아우르는 교육 자료를 제작하고, 전체 선수단을 대상으로 지속적으로 교육을 실시해 나갈 것”이라고 힘줘 말했다.

한편 선수협은 지난달 22일 악성 댓글 자제 및 건강한 응원문화 조성 호소문을 발표하며 “최근 프로야구선수들의 SNS 등에서 이뤄지고 있는 몰지각한 행위들은 이미 도를 넘었다는 우려의 목소리가 높아지고 있는 상황”이라며 “이는 절대로 건강한 비판이나 사랑이 담긴 질책이라고 할 수 없으며 그저 무책임한 화풀이에 불과하다. 그리고 무심코 행해진 그런 행위는 프로야구선수를 위축시키게 하고 더 나아가 한국 프로야구 전체를 멍들게 하고 있다”고 지적한 바 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

