그룹 '르세라핌'이 북미 투어 첫 공연에서 10월 컴백 소식을 전했다.

소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌은 4일(현지시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 푸르덴셜 센터에서 '이지 크레이지 핫 인 노스 아메리카'(EASY CRAZY HOT IN NORTH AMERICA)를 개최했다.

이날 무대에서 르세라핌은 데뷔곡 '피어리스'(FEARLESS)와 신보 타이틀곡 '핫'(HOT)을 잇달아 선보이며 분위기를 띄웠다. 팬들은 한국어 가사를 따라 부르며 현장을 뜨겁게 달궜다.

공연의 하이라이트는 컴백 소식이었다. 르세라핌은 "피어나(팬덤명)분들께 특별한 소식을 전하려고 한다. 저희가 10월에 컴백한다. 다음 행보도 많은 기대 부탁드린다"고 깜짝 발표했다. 지난 3월 발매된 '핫' 이후 7개월 만이다.

멤버들은 "다른 언어와 시차 속에서도 저희를 응원해 주는 팬들의 마음을 느낄 수 있었다"며 감사 인사를 전했다.

특히 미국 출신인 허윤진은 "8년 전 이곳 관객석에서 무대를 꿈꿨다. 어제 리허설을 마치고 같은 자리에서 무대를 바라보니 감격스러웠다"며 눈물을 보였다.

르세라핌은 오는 6일 시카고 윈트러스트 아레나에서 투어를 이어간다.

이어 9일 그랜드 프레리(텍사스 트러스트 CU 씨어터), 13일 잉글우드(기아 포럼), 15일 샌프란시스코(빌 그레이엄 시민 강당), 18일 시애틀(클라이멋 플레지 아레나), 21일 라스베이거스, 24일 멕시코 시티(멕시코시티 아레나)에서 팬들을 만난다.

