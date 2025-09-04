애틀랜타 유니폼 입고 3점 홈런 쾅! 김하성이 웃는다 “열정적인 홈팬 기대돼”

애틀랜타 브레이브스의 김하성이 4일 미 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2025 메이저리그 시카고 컵스와 경기 7회 초 3점 홈런을 친 후 세리머니하며 홈에 들어오고 있다. 사진=AP/뉴시스

“계속 좋은 활약 보여줄 수 있도록!”

이적 후 두 경기 만에 무지개 아치를 그렸다. 애틀랜타 브레이브스의 유니폼을 입은 김하성의 얼굴에 웃음꽃이 핀다.

김하성은 4일 미국 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2025 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 경기에서 7번 타자 유격수로 선발 출전했다. 4타수 1안타 1홈런 3타점 1득점을 기록하며 5-1 승리를 이끌었다.

깜짝 이적이었다. 김하성은 지난 시즌 종료 후 자유계약선수(FA)로 탬파베이 레이스에 합류했다. 2년, 2900만 달러(약 404억원)에 계약을 맺었다. 하지만 지난 시즌에 다친 어깨 재활로 7월에서야 빅리그에서 나섰고, 그마저도 잦은 부상으로 들쑥날쑥한 경기력을 보였다. 결국 방출 통보를 받았다. 자유의 몸이 된 김하성을 애틀랜타가 품었다. 지난 3일 첫 경기를 소화, 4타수 2안타를 기록하며 변곡점을 찍었다.

흐름이 이어졌다. 이날 김하성은 팀이 0-1로 끌려가던 7회초 2사 1,2루 상황서 타석에 섰다. 상대 불펜 투수 드류 포머란츠의 시속 149㎞ 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 역전 3점 홈런을 때렸다. 환호성이 터져 나왔다. 미국 현지 중계진도 “김하성에게 멋진 순간이다. 용감하게 배트를 휘두른 타자가 보상받았다. 엄청난 홈런”이라고 엄지를 치켜세웠다.

김하성도 미소를 짓는다. 그는 현지 중계 방송사와의 인터뷰에서 “팀이 이길 수 있는 홈런을 쳐서 기분이 좋다. 좋은 팀에서 좋은 선수들과 함께 뛰게 돼서 좋다”며 “좋은 홈런을 쳐서 팀이 이겼다. 애틀랜타 팬들이 엄청나게 열정적인 걸로 알고 있어서 홈 경기가 기대된다”고 목소리를 높였다.

