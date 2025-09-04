더위에 늘어진 모공, 떨어진 피부 탄력… 어떻게 개선할까

여름에서 가을로 계절이 변하면서 피부변화를 겪는 사람이 늘고 있다. 여름철 강한 자외선에 장시간 노출되었다면 콜라겐 섬유가 손상돼 피부 탄력이 저하되고 잔주름이 생기기 쉬우며, 피부 장벽이 약화되면서 거친 피부결과 속건조로 이어질 수 있어서다.

또한 기온이 오르면서 피지 분비가 활발해져 모공이 확장되고 자외선 때문에 모공 주변의 탄력이 떨어져 모공이 더욱 도드라져 보이게 된다.

이러한 수분 손실과 손상된 피부 장벽을 회복하기 위해서는 단순한 홈 케어만으로는 한계가 있다. 이럴 경우 병원을 찾아 자신에게 필요한 시술을 받는 게 도움이 될 수 있다.

이유정 유이성형외과 대표원장에 따르면 “잘 알려진 리쥬란, 스킨바이브, 쥬베룩 등의 스킨부스터 시술과 보습관리도 한 방법”이라고 말했다.

그에 따르면 최근에는 고주파 에너지와 스킨부스터 약액 주입을 동시에 가능한 ‘더블타이트’시술이 주목받고 있다.

이 원장은 “더블타이트는 피부 탄력 저하와 넓은 모공, 잔주름 등이 복합적으로 나타나는 경우 시너지 효과를 기대할 수 있다”며 “전문의와 현재 피부 상태 및 개선이 필요한 부분을 정확히 파악하고, 면밀한 치료 계획을 세우는 것이 중요하다”고 말했다.

