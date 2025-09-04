‘신병’ 남민우, 스프링이엔티 전속계약…뮤지컬·드라마 활약 예고

배우 남민우. 사진 = 스프링이엔티

스프링이엔티가 배우 남민우와 전속계약을 체결했다.

2018년 뮤지컬 신흥무관학교로 데뷔한 남민우는 탄탄한 필모그래피로 무대와 각종 매체에서 활약 중이다.

뮤지컬 ‘머더러’, ‘난쟁이들’, ‘쿠로이 저택엔 누가 살고 있을까’, ‘너의 결혼식’ 등 다양한 작품에서 탁월한 연기력으로 무대를 소화하며 팬들에게 눈도장을 찍었고 드라마 ‘날 녹여주오’, ‘지리산’, ‘신병’ 이후 ‘첫, 사랑을 위하여’ 까지 계속 다양한 역할을 보여주고 있다.

최근 종영한 ‘신병’ 시즌3에서는 개그, 예능, 연기에 이어 최근에는 유튜브까지 접수한 요즘 대세 이수지와의 러브라인을 보여주며 팬들에게 많은 웃음과 설렘을 보여주며 다음 시즌을 예고하고 있다.

어릴 적부터 음악에 꿈을 가지고 있던 남민우는 연기자로 전향하게 되면서 음악과 연기 모두를 할 수 있는 뮤지컬을 덕업일치라고 하며, 자신의 연기의 뿌리를 뮤지컬로 꼽았다. 이처럼 다방면으로 활동중인 배우 남민우는 앞으로 뮤지컬을 통해 계속해서 팬들과 만날예정 이며, 드라마와 영화에서도 계속 활약을 예고하고 있다.

스프링이엔티에 따르면 탄탄한 연기력, 작품에 진심을 가지고 주조연을 가리지 않고 최선을 다하는 태도의 배우 남민우를 보며 전폭적으로 지원할 예정이며 앞으로의 활동을 기대해달라고 당부했다.

