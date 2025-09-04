MC몽, 이다인 공개 저격에 반격…“낄 데 껴”

가수 MC몽. 사진 = 뉴시스

가수 MC몽이 배우 이다인의 공개 저격에 SNS를 통해 직접 반격에 나섰다.

MC몽은 4일 자신의 SNS에 “낄 데 껴!”라는 짧은 문구와 함께 이다인의 얼굴이 확대된 사진을 게재했다.

가수 MC몽이 배우 이다인의 공개 저격에 SNS를 통해 직접 반격에 나섰다. 사진 = MC몽 SNS 계정

그는 “일 년 전 사진을 올리든 내가 좋았던 사진을 올리든 너희가 더 미워지기 전에”라며 “너처럼 가족 버리는 짓을 하겠니?”라는 내용의 글을 올리며 불편한 감정을 드러냈다.

앞서 MC몽은 3일 가수 이승기·이다인 부부와 배우 이유비, 차가원 회장과 함께한 단체 사진을 공개했다. 해당 사진이 공개되자 이다인은 4일 자신의 SNS를 통해 “1년도 넘은 사진을 굳이 지금 올리면서 시끄럽게 만드는 이유가 뭐지?”라며 불쾌한 반응을 보였다. 이어 촬영 시점이 2024년 7월이라는 사실도 직접 인증하며 “진짜 이해할 수가 없다”고 덧붙였다.

한편, MC몽은 최근 건강 악화와 우울증을 이유로 유학을 준비 중이라고 밝힌 바 있다.

