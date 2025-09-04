KBS “조용필 공연 관객에 응원봉 나눔→재사용 수거까지”

이 순간을 영원히-조용필 포스터. YPC 제공

KBS가 ‘광복 80주년 KBS 대기획-이 순간을 영원히 조용필’ 공연을 위해 응원봉 나눔 및 수거 계획을 전했다.

4일 KBS에 따르면 오는 6일 고척 스카이돔에서 이 순간을 영원히-조용필 공연이 펼쳐진다.

이번 공연은 대한민국의 모든 세대를 아우르는 레전드, 조용필이 KBS에서 1997년 빅쇼 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대다.

모든 국민에게 관람의 기회를 제공하기 위해 전석 무료로 오픈된 공연은 1, 2차 티켓팅이 모두 오픈 3분 만에 전석 매진 행렬을 이뤄 올해 열린 최고의 이벤트 중 하나임을 입증했다.

이 가운데 KBS는 응원봉까지 무료로 제공하는 세심한 행보를 이어간다. 더욱이 환경보호를 위해 전량 수거 재사용 계획까지 공개해 환영을 받고 있다. 관객들은 객석을 메운 아름다운 불빛들 속에서, 조용필과 슈퍼밴드 위대한탄생의 극강의 사운드로 그의 명곡을 만끽하는 환상적인 경험을 얻을 것으로 기대를 모은다.

KBS 측은 “관객 참여와 공연의 완성도를 위하여 관객 전원에게 응원봉을 나눠드린 후, 환경 보호를 위해서 이를 수거하여 재사용할 계획”이라며 “전 세대가 하나되는 즐거운 공연 경험을 제공함과 동시에 환경 보호까지 고려한 시도로 지속 가능한 공연 문화를 함께 만들어가는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

한편 공연은 다음 달 6일 KBS 2TV를 통해 방송될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

