“세계와 연결하는 문화의 힘” 태권도의 날 기념식 개최

태권도의 날 기념식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진=태권도진흥재단 제공

세계 태권도 성지 태권도원은 4일 태권도의 날을 맞아 ‘태권도, 세계와 연결하는 문화의 힘’이라는 슬로건으로 기념식을 개최했다.

이날 태권도원 T1 경기장에서 열린 기념식에는 최성희 문화체육관광부 체육협력관과 김상진 세계태권도연맹 부총재, 이동섭 국기원장, 양진방 대한태권도협회장, 김중헌 태권도진흥재단 이사장, 김상익 대한장애인태권도협회장, 이승완 국기원 원로위원회 의장, 허송 태권도 9단회장을 비롯해 17개 시·도협회 및 5개 연맹에서 참석했다.

더불어 문승우 전북특별자치도의회 의장과 황인홍 무주군수, 오광석 무주군의회 의장 등 지방정부에서도 함께 했다.

500여명이 참석한 이날 기념식에서는 태권도 9단회 원로들과 품새 국가대표 변재영 선수의 품새 시범, 세계태권도연맹 시범단의 축하공연이 이어졌다. 문화체육관광부 장관 표창에는 정병기 계명대 교수와 강동화 전북특별자치도의회 의원, 하젬 나이마트 요르단 태권도협회 부회장 등 11명이 수상했다.

사진=태권도진흥재단 제공

또한 외교부 및 재외공관과의 협업을 통해 태권도 공공외교 확산에 기여한 공으로 임동문 태권도진흥재단 국제부장이 외교부장관 표창을 수상했다.

표창 수상에 이어 이날 기념식 특별 퍼포먼스로 LED를 활용한 ‘태권도 세계와 연결하는 문화의 힘’이라는 슬로건 표출과 52개국 193개팀이 보내 온 태권도의 날 축하 사진 및 영상이 상영되며 기념식을 마쳤다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “세계 213개국과 난민팀 등 ‘213 + 1’이 함께하는 영광스러운 오늘이 있기까지 땀과 노력으로 태권도를 발전시켜 주신 원로사범님들을 비롯해 전 세계 태권도인들과 함께 오늘을 경축한다”며 “우리 태권도인들은 앞으로도 정부와 국회 그리고 국민들과 함께 문화로 발전하는 태권도, 올림픽 종목 태권도, 무예로서 정통성을 유지하는 태권도를 계승 발전하기 위한 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.

