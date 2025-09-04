[내야외야] KT, 정조대왕 유니폼 출시… “팬들에게 감동 주는 야구” 다짐 담았다

사진=KT 위즈 제공

“팬들께 감동을 드리는 야구를!”

프로야구 KT가 오는 9일 수원을 상징하는 ‘정조대왕’ 유니폼을 선보인다.

올해로 9년째를 맞이한 정조대왕 유니폼은 구단 대표 얼트(ALT) 유니폼이다. 오는 27일부터 10월4일까지 수원 화성행궁에서 열리는 제 62회 수원화성문화제의 성공적인 개최를 기원하기 위해 출시됐다.

정조대왕 곤룡포를 바탕으로 금색을 포인트 컬러로 활용했다. 불교 전통 문양 ‘보상화(寶相華)’를 양 팔에 디자인했고, 등번호는 용의 발톱에서 착안해 시각적 효과를 높였다.

유니폼 후면에는 정조대왕의 수원화성 축조 이념인 ‘호호부실 인인화락(戶戶富實 人人和樂·집집마다 부유해지고 사람과 사람들이 화목하고 즐거워야 한다)’을 새겼다. 팬들에게 감동과 즐거움을 주는 야구를 선사하겠다는 구단의 다짐을 담았다는 설명이다.

한편, 선수단은 9일 두산과의 경기를 시작으로 21일까지 홈 경기에 정조대왕 유니폼을 착용하고 경기에 나선다. 온·오프라인 매장에서도 팬들에게 선보일 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

