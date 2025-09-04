“가을밤에 즐기는 축제 ‘별밤馬중 페스티벌’ 보러 오세요”

별빛 아래서 폭풍 질주하는 경주마의 스피드를 만끽한다.



한국마사회가 오는 6일부터 21일까지 3주간 렛츠런파크 서울 전역에서 ‘가을 야간축제, 별밤馬중 페스티벌(Starry Night Greetings)’을 개최한다. 이번 행사는 한국을 대표하는 국제경주인 코리아컵&코리아스프린트와 함께 경주마의 스피드, 그리고 가을밤의 정취를 즐기는 글로벌 K-경마 페스티벌이다.

지난해 열렸던 ‘별밤馬중 페스티벌’ 한 장면

축제의 첫날이자 국제경주 전야제인 6일에는 국제경주를 테마로, 13일에는 가을 야간축제를 테마로 각각 총 600대의 드론이 환상적인 퍼포먼스로 밤하늘을 수놓으며 축제를 한층 풍성하게 꾸밀 예정이다. 또한 렛츠런파크 서울의 시그니처가 된 플라워 포토존을 비롯해 팝업정원 등 곳곳에 포토스팟이 배치된다. 인근 서울랜드와의 업무협약을 통해 서울랜드 수제맥주와 말마캐릭터가 콜라보한 ‘말마프렌즈 라거’를 판매한다. 여기에 더해 브루어리, 초청맛집, 푸드트럭 등으로 구성된 다양한 먹거리가 가득한 별밤 F&B존이 있다. 진정한 휴식을 책임질 캠핑힐링존 등 알찬 공간구성까지 더해지며 남녀노소 즐길 수 있는 문화축제로 꾸며질 예정이다.



한편 벚꽃로와 관람대 인근을 중심으로 펼쳐지는 가을 야간축제에 더해 포니랜드에서는 ‘가을 타? 말 타!’ 주제로 포니 등 어린이 말타기, 포니랑 놀기, 포니 토이 라이딩, 승마전동차 등 어린이를 위한 프로그램을 제공한다.



2040세대를 위한 쾌적한 관람공간인 ‘놀라운지’에도 미니호스가 나들이를 나와 기념사진 촬영 등 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다. 또한 ‘케데헌’ 열풍에 동참해 K-놀이 및 K-팝 댄스공연 등을 선보이며 코리아컵을 관전하기 위해 렛츠런파크를 찾은 외국인 관람객들에게 이색 즐길거리를 제공한다.



정기환 한국마사회장은 “늦더위에 지친 시민들을 위로할 렛츠런파크 가을 야간축제 소식을 알리게 돼 기쁘다”며 “올해로 8회째를 맞이하며 명실상부한 한국대표 국제경주로 떠오른 코리아컵과 함께 많은 시민들의 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]