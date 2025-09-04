프로농구 소노, 5일부터 멤버십 판매...'첫 시즌권 출시’

사진=소노 스카이거너스 제공

프로농구 소노가 "5일 오후 3시부터 멤버십 회원을 모집하고, 12일 오후 3시에는 창단 첫 시즌권을 출시한다"라고 4일 밝혔다.

멤버십은 일반 멤버십과 프리미엄 멤버십 2가지 권종으로 각각 300명, 100명을 모집하고, 시즌권은 50명에게만 판매한다. 구매한 팬 모두에게는 달력, 리유저블백, 응원 도구(3종), 회원 카드 그리고 기념 티셔츠가 패키지로 제공된다.

일반과 프리미엄 멤버십 공통 혜택으로는 전체 좌석을 대상으로 일반 예매일보다 1일 전에 우선 예매를 할 수 있는 '선예매 서비스'가 제공된다. 다만 일반은 1인 2매, 프리미엄은 1인 4매까지 가능하다.

또 소노캄 고양 셰프스키친 50% 할인권(1매)과 상시 15% 할인을 받으며, 경기장 내 MD 스토어, 매점 이용 시에도 할인 혜택이 제공된다. 그리고 멤버십 회원만을 위한 팬 사인회에 초대되며, 홈경기 시 전용 출입구와 외투 보관 서비스를 받을 수 있다.

프리미엄 멤버십에만 제공되는 혜택은 소노호텔앤리조트 숙박 우대 예약권(5매), 부대시설 할인 바우처가 있고, 홈 어센틱 유니폼(1벌)도 받으며, 홈경기 종료 후 선수단과 함께 기념사진 촬영을 하는 시간이 있다.

12일 처음 출시되는 시즌권은 선예매 서비스를 제외하고, 프리미엄 멤버십과 같은 혜택을 받으며, 특정 구역 중 1좌석을 선택해 정규시즌 동안 같은 자리에서 경기를 볼 수 있다.

소노 이기완 단장은 "열정과 애정으로 항상 응원해 주시는 위너스(팬)에 항상 감사한 마음"이라며, "이번 시즌에는 창단 첫 봄농구를 위해 많은 땀을 흘렸으니 변함없는 관심과 성원을 부탁드린다"라고 전했다.

가격은 일반 멤버십 15만원, 프리미엄 멤버십 30만원, 시즌권 100만원이며 , 소노 스카이거너스 공식 홈페이지(KBL 통합 홈페이지)에서 구매할 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지 또는 구단 SNS를 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]