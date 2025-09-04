베트맨, ‘건전구매 바로알기 캠페인’ 마감 임박

사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 지난달 25일부터 진행해 온 스포츠토토와 함께하는 ‘건전구매 바로알기 캠페인’이 오는 7일 마감을 앞두고 있다.

이번 캠페인은 건전한 구매 문화를 확산하기 위해 올해 세 번째로 실시하는 캠페인으로, 영상 시청 후 문제를 푸는 ‘OX퀴즈 이벤트’와 ‘셀프 구매계획’ 설정으로 참여할 수 있는 두 가지 방식으로 운영되며, 참여자 중 추첨을 통해 푸짐한 경품이 제공된다.

첫 번째 이벤트는 건전화 영상을 시청한 후 세 가지 ‘OX퀴즈’를 모두 맞히면, 자동으로 응모되며, 추첨을 통해 ▲아이패드 에어 128GB(1명) ▲애플 에어팟4(2명) ▲삼성 갤럭시 버즈3 프로(5명) ▲굽네 고추바사삭 치킨(30명) ▲벳머니 1만 원권(300명) 등을 지급한다.

두 번째는 건전구매를 바로 알고, 스스로 구매 계획을 설정하는 ‘셀프 구매계획’에 참여하면 응모가 완료되며, 추첨을 통해 ▲굽네 고추바사삭 치킨(30명) ▲롯데리아 모짜렐라 인 더 버거 베이컨 세트(40명)를 증정한다.

두 가지 이벤트의 당첨자는 오는 15일 베트맨 공식 홈페이지를 통해 발표된다. 지급된 경품 중 벳머니는 현금 전환이 불가하며, 지급일로부터 7일 이내 미사용 시 자동 소멸된다는 점을 유의해야 한다.

한국스포츠레저 관계자는 “건전한 구매 문화를 확산하기 위해 이번 캠페인을 기획했다”며 “마감이 임박한 만큼, 많은 고객들의 참여를 기대한다”고 밝혔다.

한편 ‘건전구매 바로알기 캠페인’과 관련한 자세한 내용은 베트맨의 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

