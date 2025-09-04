완벽한 형태의 진화…스웨디시 럭셔리 세단 ‘볼보 S90’, 오너·쇼퍼 모두 만족

프리미엄 패밀리 세단은 자동차 시장에서 경쟁이 가장 치열한 분야이다. BMW 5시리즈, 메르세데스-벤츠 E클래스, 렉서스 ES300h, 제네시스 G80 등 각 브랜드를 대표하는 모델이 포진해있는 세그먼트다.

이렇게 강자들이 가득한 프리미엄 패밀리 세단 분야에서 볼보 S90은 오너 드리븐(차주가 직접 운전)과 쇼퍼 드리븐(운전기사가 운전하고 차주는 뒤에 앉음)을 모두 만족시켜 주는 세단으로서 여전히 매력적인 선택지로 꼽힌다. 특히 지난 7월 출시한 신형 S90은 현대적인 스칸디나비아 스타일과 최첨단 기술이 적용돼 많은 관심을 끌었다. 볼보자동차코리아는 남은 하반기에 S90의 판매량을 1000대로 설정하고 국내 수입차 시장에서 스웨디시 프리미엄 브랜드의 대세감을 이어나갈 계획이다.

이번 신형 S90은 볼보의 인간 중심 철학이 반영된 볼보자동차의 플래그십 라인업으로 ▲전동화 시대에 맞춰 현대적인 느낌을 강조한 디자인 업데이트 ▲첨단 기술을 바탕으로 한 차세대 사용자 경험 ▲새로운 프리미엄 소재 사용 ▲최상의 안락함을 위해 재구성된 실내 등 고객이 원하는 플래그십의 가치를 반영해 역사상 가장 완벽한 형태로 진화했다.

특히 내∙외부 디자인 변화가 인상 깊다. 외부는 새로운 전면 그릴과 브랜드 최초로 적용된 독특하고 슬림한 형태의 매트릭스 LED 헤드라이트가 존재감을 나타낸다. 후면부는 새롭게 디자인된 테일라이트가 전체 디자인과 자연스럽게 어우러져 조화로운 외관을 완성한다. 특히 이번 신형 모델에서는 기존 5가지 색상(크리스탈 화이트, 오닉스 블랙, 데님 블루, 베이퍼 그레이, 브라이트 더스크)외에 신규 컬러인 멀버리 레드를 선택할 수 있으며 취향에 따라 브라이트(Bright)와 다크(Dark) 테마를 선택할 수 있다.

현대적인 스칸디나비아 리빙 룸을 연출한 실내는 새로운 고품질 소재를 혁신적인 방식으로 결합해 최상의 안락함을 구현했다. 특히 3060㎜에 달하는 휠베이스는 동급 최고 수준으로 실내 거주성을 극대화했고 인체공학적으로 설계된 시트는 최고급 나파 레더 소재를 적용해 최상의 착좌감을 제공한다. 여기에 센터 콘솔에는 추가 수납 공간을 마련하고 스마트폰 무선 충전 위치를 조정해 편의성을 높였으며 전 좌석 탑승객이 사용할 수 있는 USB-C 타입 포트를 갖춰 실용성을 더했다.

한편 신형 S90에서 가장 혁신적인 변화 중 하나로 한국 시장을 위해 티맵 모빌리티와 함께 손잡고 개발한 커넥티비티는 볼보의 차세대 사용자 경험인 ‘Volvo Car UX’가 새롭게 탑재된다. 퀄컴의 차세대 스냅드래곤 콕핏 플랫폼을 기반으로 설계된 새로운 사용자 경험(UX)은 기존 대비 약 2배 빠른 응답성을 갖췄고 보다 많은 정보를 운전자에게 직관적으로 전달한다. 여기에 픽셀 밀도를 21% 높여 더욱 선명한 해상도를 구현한 11.2인치 독립형 센터 디스플레이를 탑재해 시인성과 편의성도 높였다.

여기에 ▲국내 최고 수준의 지도 데이터를 갖춘 티맵 오토 ▲평균 96% 이상의 한국어 인식률을 자랑하는 자동차 전용 인공지능(AI) 플랫폼인 누구 오토 ▲다양한 써드파티 앱을 지원하는 티맵 스토어와 함께 수입차 최초로 네이버의 차량용 웨일 브라우저를 새롭게 탑재했다. 네이버 웨일을 통해 유튜브를 비롯해 웨이브, 티빙, 쿠팡플레이, SPOTV 등 각종 OTT 서비스, 인스타그램, 페이스북, 쓰레드 등 SNS, 유튜브 뮤직 음악 스트리밍 서비스, 네이버 웹툰 및 e북 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 즐길 수 있다.

이 밖에도 볼보의 안전 헤리티지를 담은 대표 차인 만큼 첨단 안전 케이지와 사고의 위험에서 운전자를 지원하고 피해를 최소화할 수 있도록 돕는 ‘안전 공간 기술’이 기본으로 제공된다. 레이더와 카메라, 초음파 센서로 도로 위 위험 요소를 실시간으로 파악하는 기술로 파일럿 어시스트, 차선유지보조, 반대차선 접근차량 충돌 회피, 사각지대 경보 및 조향 어시스트, 후측방 경보 및 후방 추돌 경고, 교차로 경보 및 긴급제동 서포트 등을 지원한다.

신형 S90은 ▲1회 충전 시 최대 65㎞까지 순수 전기모드로 주행이 가능한 플러그인 하이브리드(T8)와 최고 250마력 출력의 가솔린 기반 48V 마일드 하이브리드(B5)로 출시되며, 일부 편의사양의 차이에 따라 플러스(Plus) 및 최상위 울트라(Ultra)로 구성된다.

여기에 ▲업계 최고 수준의 5년 또는 10만㎞ 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▲8년/16만㎞ 고전압 배터리 보증 ▲15년 무상 무선 업데이트(OTA) 지원 ▲디지털 서비스 패키지 5년 이용권 등 다양한 혜택도 기본으로 제공해 보다 오랜 기간 안심하고 스웨디시 프리미엄을 경험할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

