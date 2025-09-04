‘킹 오브 파이터 AFK’, 전 세계 정식 출시…파격 혜택 제공

‘킹 오브 파이터 AFK’ 전 세계 정식 출시. 넷마블 제공

캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG 신작 ‘킹 오브 파이터 AFK’가 글로벌 출시와 동시에 다채로운 보상과 이벤트를 진행한다.

넷마블은 킹 오브 파이터 AFK를 오늘 전 세계(중국 및 일부 국가 제외)에 정식 출시했다고 4일 밝혔다.

킹 오브 파이터 AFK는 글로벌 인기 격투 게임 SNK의 대표 IP ‘더 킹 오브 파이터즈(THE KING OF FIGHTERS)’를 기반으로 개발된 작품이다. 복고 감성의 2D 도트 그래픽과 고퀄리티 일러스트로 원작 팬들의 향수를 자극하며, 시리즈별 인기 파이터를 수집하고 육성하는 재미와 몰입감 넘치는 플레이가 특징이다.

킹 오브 파이터 AFK는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있으며, 게임을 플레이하는 것만으로 ▲3000회 소환 ▲21만 루비 ▲레전드 등급 파이터 1종을 확정 지급하는 파격적인 혜택을 제공한다.

이번 출시 버전에서는 레전드 파이터 36종을 포함한 총 114종의 파이터가 등장하며, 덱에 편성 가능한 다양한 종류의 펫도 만나볼 수 있다. 또 10종의 PVE 던전과 최대 1만2600 스테이지에 달하는 방대한 콘텐츠, 계정 성장을 돕는 각양각색의 성장 시스템, 소규모 대전부터 랭킹 대전까지 다양한 경쟁 콘텐츠 등이 마련돼 있어 전략적 재미를 강화했다.

출시를 기념해 다채로운 이벤트도 진행된다. 7일 특별 출석부 이벤트를 통해 첫째 날 10만 루비, 넷째 날 20만 루비, 마지막 날 레전드 파이터 소환권을 제공하며, 오는 17일까지 진행되는 1차 픽업 이벤트에서는 KOF 99 스타일의 ‘쿠사나기 쿄’가 출현한다. 이와 함께 격노 시너지를 보유한 파이터들의 픽업 이벤트도 동시 진행된다. 이 외에도 펫과 서포터즈를 만날 수 있는 다양한 오픈 기념 이벤트도 순차적으로 공개할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]