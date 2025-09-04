배틀그라운드 모바일, ‘괴수 8호’와 컬래버 아이템 업데이트

배틀그라운드 모바일-괴수 8호 컬래버 진행. 크래프톤 제공

배틀그라운드 모바일에서 일본 인기 애니메이션 괴수 8호의 캐릭터와 다양한 아이템을 만나볼 수 있다.

크래프톤은 배틀그라운드 모바일이 괴수 8호와 컬래버레이션을 포함한 4.0.0 업데이트를 진행했다고 4일 밝혔다.

괴수 8호는 정체불명의 괴수가 등장하는 세계를 배경으로 주인공 히비노 카프카가 괴수의 힘을 얻게 되며 벌어지는 이야기를 그린다. 박진감 넘치는 전투와 개성 있는 캐릭터들로 큰 인기를 얻고 있으며 글로벌 팬층을 확보하고 있다.

이번 컬래버는 오는 5일부터 다음 달 1일까지 진행된다. 히비노 카프카, 아시로 미나 등 주요 캐릭터 세트와 고유 모션이 추가된다. 또한 이용자가 괴수 8호로 변신할 수 있는 특별 메커니즘과 함께 테마 무기 및 차량, 낙하산, 글라이더, 버디 등 다양한 한정 아이템이 제공된다. 보상 경로와 럭키 드로우 이벤트를 통해 괴수 8호, 괴수 9호, 괴수 10호 세트를 포함한 풍성한 콘텐츠를 만나볼 수 있다.

이번 업데이트를 통해 신규 콘텐츠도 대거 추가됐다. 고스트 버디 테마 모드에서는 신비한 저택 지역과 유령 버디, 장난꾸러기 유령이 등장하며, 유령 스코프와 마법의 빗자루 같은 신규 아이템도 도입됐다. 숨바꼭질 모드에서는 추격자와 생존자 간 대결이 펼쳐지며, 발전기 수리를 통한 탈출과 이를 저지하는 전략적 플레이가 핵심이다.

클래식 모드에는 신규 무기 박격포가 추가됐고, 일부 총기 성능과 재장전 메커니즘이 개선됐다. 아레나 모드에서는 총기 밸런스와 랭킹전 규칙이 조정됐으며, 신규 총기 전투력 랭킹이 도입돼 플레이 성과를 보다 체계적으로 기록할 수 있게 됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]