일동생활건강, ‘아로엑스’ 한일 고교 축구전 제품 협찬…유소년 축구에 에너지 보태

일동제약그룹 자회사 ‘일동생활건강(대표 한정수)’의 스포츠·액티비티 뉴트리션 브랜드 ‘아로엑스(Aro-X)’가 유소년 선수들을 위한 메인 스폰서로 나섰다고 4일 밝혔다.

일동생활건강은 오는 9월 14일 유튜브 채널 ‘UMZ:유망주 발굴단’이 주최하는 한·일 고교 축구 교류전에서 메인 스폰서로 참여 선수 및 학부모에게 아로엑스 에너지젤을 제공해 힘찬 응원과 기운을 북돋워 줄 예정이다.

업체에 따르면 아로엑스는 일동제약에서 분사한 일동생활건강에서 론칭한 새 브랜드로, 일동제약의 대표 브랜드 ‘아로나민’의 헤리티지를 바탕으로 한 다양한 건강기능식품을 판매하고 있다. 액티브한 라이프스타일과 스포츠 활동에 최적화된 기능성 제품을 선보이며, ‘오래된 제약사’라는 기존 이미지를 넘어 보다 친근하고 활동적인 브랜드로 탈바꿈했다.

또한 이번에 협찬한 아로엑스 에너지젤은 팔라티노스, BCAA, 아르기닌, 타우린 등을 함유해 빠른 흡수를 돕고 속 부담이 적은 에너지 보충 제품으로 운동 중 급격히 소모되는 체력 회복에 도움을 준다는 것이 업체 측 설명이다.

일동생활건강 관계자는 “유소년 선수들이 건강하게 성장하고, 스포츠를 즐기는 과정에서 아로엑스 제품이 도움이 될 수 있길 바라는 마음으로 제품을 협찬하게 됐다”며, “앞으로도 다양한 스포츠 현장에서 선수와 소비자가 필요한 뉴트리션 솔루션을 제공할 것”이라고 밝혔다.

현재 아로엑스 제품은 네이버 스마트스토어 및 일동몰에서 만나볼 수 있으며, 더 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편, 유튜브 채널 ‘UMZ:유망주 발굴단’은 한국 축구 유소년에 대한 콘텐츠를 다루며 유소년 축구선수들에게 기회의 장을 열어주기 위해 운영되고 있다. 이번 GO-1 고교한일전은 고등학교 1학년 선수들이 프로에서 기회를 얻어가고 있는 세계 축구계의 흐름에 맞춰 기획된 콘텐츠로 매년 진행될 예정이다. 특히 올해 정기전은 대한민국 레전드 미드필더 김두현 감독의 지휘하에 9월 14일 중랑구립잔디운동장에서 14시에 개최될 예정이다.

황지혜 기자

