강미정 전 아나, 성 비위 사건 문제 지적하며 탈당 선언

조국혁신당 강미정 대변인이 당내 성 비위 사건 처리 과정에 심각한 문제를 지적하며 탈당을 선언했다.

강 대변인은 4일 국회 소통관 기자회견에서 “저는 오늘 당을 떠난다. 공감과 연대의 대가로 상처받고 모욕당한 많은 당원 동지들께 위로와 감사를 전한다”고 밝혔다.

그는 “검찰개혁이라는 분명한 목표가 있어 흔들리지 않았지만, 그 길 위에서 마주한 것은 동지라 믿었던 이들의 성희롱, 성추행, 괴롭힘이었다”며 “피해자는 절규했지만, 당은 외면했다. 외부 조사기구 설치 요구도 달이 넘도록 받아들여지지 않았다”고 비판했다.

앞서 지난 4월 조국혁신당 소속 한 당직자가 상급자로부터 성추행·성희롱 피해를 당했다며 당 윤리위원회와 여성위원회에 신고하고 경찰에 고소했다. 이에 당은 5월 가해자로 지목된 당직자를 피해자와 분리 조치하고 직무에서 배제했다고 밝혔다.

강 대변인은 “피해자 중 한 명은 이미 탈당했고 조력자는 품위유지 위반으로 징계받은 뒤 사직했다. 또 다른 피해자도 사직 준비 중”이라고 전했다.

조국혁신당 혁신정책연구원장인 조국 전 법무부 장관에 대해서는 “수감 중에도 당원들의 편지로 상황을 전달받았고, 출소 이후에도 변화된 입장을 밝히지 않았다”며 “말씀하시지 않는 그 침묵도 제가 해석해야 할 메시지라고 생각한다”고 말했다.

강미정 대변인의 탈당 선언 직후, 조국혁신당은 홈페이지를 통해 즉각 입장문을 냈다. 당은 “성 비위 및 괴롭힘 사건과 관련해 당헌·당규에 따라 피해자 요구사항을 모두 수용했고 외부기관 전담 조사와 외부인사로 구성된 인권특위 점검도 마쳤다”며 신중한 보도를 당부했다.

또한 “피해자 요청에 따라 심리치료비 지원을 의결했고, 윤리위 역시 외부 인사가 책임을 맡아 진행했다”며 “피해자 지원이 미흡했다는 주장은 사실과 다르다”고 해명했다.

괴롭힘 신고 조력자 징계에 대해서는 “불법 녹음 행위와 제3자 제공은 통신비밀보호법 위반 소지가 있다”며 “외부 노무법인 조사 결과 괴롭힘으로 인정되지 않아 감봉 징계를 의결한 것”이라고 밝혔다. 이어 “사실과 다른 주장이 제기된 점에 유감을 표명한다”고 덧붙였다.

