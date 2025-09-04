‘컴백’ 엑신, 'RRRUN'으로 글로벌 팬심 저격 예고

다국적 5인조 걸그룹 엑신(X:IN)이 싱글앨범 'RRRUN'을 발표하고 3개월 만에 초고속 컴백했다.

엑신은 오늘(4일) 온오프라인을 통해 싱글앨범 'RRRUN'을 발표, 엑신만의 독보적인 자유로움과 에너제틱한 감성을 녹여낸 음악을 선보였다.

이번 싱글앨범의 타이틀곡 'RRRUN'은 타인의 시선과 기준 속에서 살아가는 현대인들에게 자기 자신이 추구하는 행복이야말로 진정한 멋이라는 메시지를 전달한다.

특히 중독적인 리듬과 엑신만의 독보적인 색깔을 가진 타이틀곡 'RRRUN'을 통해 SNS와 주변의 시선에서 벗어나 '진짜 나'로 설 수 있는 순간, 비로소 진정한 '셀러브리티'가 될 수 있다는 엑신이 추구하는 방향을 느껴볼 수 있다.

수록곡 'Creamy'는 M-Flo, BOYNEXTDOOR 등과 작업한 오리콘 히트 작곡가 'NOIZEWAVE' 가 참여해 앨범의 완성도를 높였으며, 'Creamy'를 통해 자신들만의 이야기를 한층 더 솔직하고 컬러풀한 엑신만의 매력으로 선보인다.

뿐만 아니라 이번 싱글앨범에서 멤버 노바의 적극적인 참여가 눈길을 끈다. 노바는 'RRRUN' 뮤직비디오 및 앨범에 들어간 캐릭터 디자인을 진행한 것은 물론 지난 앨범에 이어 수록곡 'Creamy' 작사에 참여해 음악적 성장과 창의성을 보여줄 계획이다.

아울러 오늘(4일) 오후 6시 공개되는 타이틀곡 'RRRUN' 뮤직비디오 역시 곡이 가지고 있는 메시지와 색깔을 다채로운 영상미와 스케일로 표현해 글로벌 K-POP 팬들의 오감을 훔칠 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]