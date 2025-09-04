민도희, 뜻밖의 ‘매너 논란’…공항 사진 두고 네티즌 반응 엇갈려

배우 민도희. 사진 = 민도희 SNS 계정

배우 민도희가 공항에서 촬영한 여행 사진으로 뜻밖의 ‘민폐 논란’에 휘말렸다.

민도희는 3일 자신의 SNS에 “엄마의 첫 일본 여행. 자연을 좋아하고 붐비는 것보다 고요함을 좋아하는 엄마와 내가 선택한 #도호쿠. 한적하게 걷고 버스 타는 것만으로도 행복한 우리”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 민도희는 공항 대합실 의자에 앉아 음료를 마시며 여유로운 분위기를 즐기고 있다. 그러나 이 과정에서 운동화를 신은 채 의자 위에 발을 올린 모습이 포착돼 일부 네티즌들 사이에서 공공장소 매너와 관련한 지적이 제기됐다.

일부 네티즌은 “여행의 설렘은 이해하지만, 많은 사람들이 이용하는 공항 대합실에서 신발을 벗지 않고 발을 올린 건 민폐다”, “공공장소에서는 기본적인 매너를 지키자”며 비판적인 반응을 보였다.

반면 “단순히 편하게 앉아 있는 모습을 과하게 해석한다”며옹호하는 의견도 적지 않았다.

한편 민도희는 그룹 타이니지로 데뷔 후 배우로 전향, 드라마 ‘응답하라 1994’, ‘내일도 칸타빌레’, ‘란제리 소녀시대’, ‘내 아이디는 강남미인’, ‘일단 뜨겁게 청소하라’, ‘계약우정’, ‘너와 나의 경찰수업’ 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서 입지를 다져왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

