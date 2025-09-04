그룹 '베이비복스' 멤버 겸 배우 윤은혜가 13년 동안 연애를 하지 않았다며 이상형을 공개했다.

3일 유튜브 채널 '나래식'에는 베이비복스 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 박나래는 미혼인 이희진과 윤은혜에게 이상형에 대해 물었다.

이희진은 "바람 안 피웠으면 좋겠고, 끼 없는 남자 그리고 멤버들과도 잘 어우러질 남자였으면 좋겠다"고 말했다.

윤은혜는 "나이가 들면서 조금 디테일한 게 많이 늘어났다"며 "더 내려놓고 싶은데 13년 동안 연애를 안 하다 보니 '내가 아깝다'는 생각이 많이 든다"고 밝혔다.

그는 "적어도 나보다 존중, 존경할 수 있고 술과 담배를 안 했으면 좋겠다. 가치관이 같고 성실하고 조금 카리스마가 있었으면 좋겠다"고 설명했다.

그러면서 "인생을 혼자 책임지고 사는 시간이 많다 보니 결혼해서는 좀 기대고 싶다"고 부연했다.

그러자 윤은혜에게 소개팅을 주선하려 했던 박나래는 "카리스마가 있으면서 성품이 좋긴 쉽지 않다"며 난색을 보였다.

이에 윤은혜는 "만약 오늘 연락 없으면 좀 섭섭할 것"이라며 웃음으로 분위기를 풀었다.

박나래는 "어떻게 13년 동안 연애를 안 할 수 있냐"면서도 "거르다 보니 괜찮은 오빠들이 없는 건 사실"이라며 너스레를 떨었다.

<뉴시스>

