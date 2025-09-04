“청소고민 댕냥이집사 모여라”… 비쎌, 마이펫페어 참가

비쎌이 마이펫페어에 참가해 반려동물 가정을 위한 청소 솔루션을 소개한다. 사진은 스팟클린 하이드로 스팀 프로를 사용하는 모습. 비쎌 제공

150년 전통의 글로벌 청소가전 브랜드 비쎌(BISSELL)이 처음으로 한국 반려가족을 만난다. 반려동물산업 박람회 마이펫페어를 통해서다.

비쎌은 마이펫페어에 참가해 반려동물 관련 오염을 효과적으로 제거할 수 있는 청소 솔루션을 소개한다고 4일 밝혔다. 이번 행사는 오는 5일부터 사흘간 경기 고양시의 킨텍스 제2전시장에서 열린다.

본사가 있는 미국에서 ‘반려가족이 선택한 청소가전 1위’에 빛나는 비쎌은 청소가 고민인 한국의 반려인을 위해 스팟클린 하이드로스팀 프로, 크로스웨이브 옴니포스 엣지, 스팟클린 코드리스, 스팟클린C5, 파워프레시 슬림스팀 등 주요 제품을 전시한다. 스팟클린 시리즈 3종과 크로스웨이브 옴니포스 엣지는 방문객이 직접 체험도 할 수 있다.

스팟클린 하이드로 스팀 프로는 95도의 고온수로 바닥이나 소파, 카펫 등에 묻은 반려동물 배설물과 발자국, 냄새를 깨끗하게 제거할 수 있다. 크로스웨이브 옴니포스 엣지는 건식모드로는 반려동물의 털을 흡입하고, 습식모드로는 반려동물의 배설물을 닦아낸다. 소리에 민감한 반려동물을 배려해 소음도 최소화 했다.

비쎌은 전시 제품 5종을 특별 할인가에 판매하며, 구매 고객에게는 럭키드로우 참여 기회 혹은 스타벅스 기프티콘을 증정한다. 부스 방문객에게도 반려동물 간식과 물을 제공한다. 포토존에서 찍은 사진을 SNS에 업로드한 방문객도 추첨을 통해 미니선풍기, 에코백, 스타벅스 기프티콘 등을 받을 수 있다.

비쎌 관계자는 “반려동물을 가족처럼 여기는 펫팸족이 증가하면서 청결하고 위생적인 생활환경을 유지하는 것이 중요해졌다”며 “반려동물 가정에서 발생할 수 있는 다양한 오염 및 청결 문제를 효과적으로 해결하는 기술력을 직접 경험하길 바란다”고 말했다.

한편 비쎌은 2011년 설립된 펫재단을 통해 유기동물 보호와 입양 활성화를 위한 활동을 펼치고 있다. 제품 판매 수익의 일부를 해당 재단 기금으로 적립하며 100만 마리 이상의 동물을 지원했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]