‘스타쉽 신예’ 아이딧, 청량美 몰고 온다…15일 정식 데뷔

데뷔스 플랜(Debut’s Plan)을 통해 탄생한 신인 보이그룹 아이딧(IDID)이 정식 데뷔 카운트다운에 돌입했다.

소속사 스타쉽은 4일 아이딧(IDID)의 첫 번째 미니 앨범 아이 디드 잇.(I did it.)의 타임테이블을 공개했다. 공개된 타임테이블에는 아이딧의 데뷔 날짜인 9월 15일이 새겨진 생수병이 빼곡하게 담겨 있다.

아이딧은 본 데뷔에 앞서 지난 7월 수록곡 스텝 잇 업(STEP IT UP)을 발매하고 음악 방송 무대와 글로벌 공연을 소화하며 성공적인 프리 데뷔를 마쳤다. 이번 앨범은 다채로운 플랜을 거쳐 실력을 입증한 아이딧 멤버들의 시작을 알리는 앨범이다.

정식 데뷔에 앞서 첫 번째 프로모션인 아이딧 짚(idid.zip)을 미리 공개해 궁금증을 높였다. 각종 프로모션을 통해 글로벌 K-팝 팬의 호기심과 흥미를 유발하는 수수께끼 콘텐츠가 다채롭게 담길 예정이다.

하이틴 힙합 장르의 프리 데뷔곡 스텝 잇 업으로 정형화된 틀을 깨는 아이돌의 탄생을 예고했다면, 정식 데뷔를 통해서 본격적인 청량 콘셉트를 예고하고 있다. ‘하이엔드 청량돌’을 키워드로 가요계 출격 준비를 마친 아이딧은 데뷔 당일 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 첫 데뷔 쇼케이스를 개최하고 글로벌 팬을 만난다.

