더 시에나 그룹, ‘제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회’ 연다… 미얀마 난민 위해 전액 기부

더 시에나 그룹이 오는 13일, 더 시에나 서울 컨트리클럽(구 중부CC)에서 ‘제 3회 더 시에나 컵 자선 골프대회’를 개최한다.

올해로 세 번째를 맞는 이번 대회는 더 시에나 그룹 VIP를 대상으로 진행된다. 특히 중부CC 인수 후 ‘더 시에나 서울 컨트리클럽’으로 새롭게 출범 후 열리는 첫 공식 행사인 만큼 기대를 모으고 있다.

이번 대회에는 골프 레전드 박인비 프로를 포함한 국내외 정상급 프로 골퍼와의 만남은 물론, 기부를 통해 따뜻한 마음을 전 세계로 나누고자 하는 행사의 취지는 그대로 이어간다.

전 세계 전쟁 난민과 고아를 위해 후원금 및 참가비 전액은 모두 기부된다. 올해는 미얀마 난민과 고아를 위한 구호 활동에 사용될 예정이다.

특히 작년 2회차 대회에서 가장 뜨거운 성원을 받았던 프로 골퍼와 함께 하는 ‘프로를 이겨라’ 라운드 이벤트는 더욱 흥미롭게 업그레이드 됐다. 올해 대회에도 국내외 정상급 프로 골퍼들이 자리를 빛낸다.

더 시에나 라이프 후원 선수인 박인비, 유현주, 김지영을 포함해 유소연, 최나연 프로도 합류했다. ‘원포인트 레슨’ ‘프로를 이겨라(롱기스트, 니어리스트)’ 챌린지, 만찬과 토크콘서트, 기념사진 촬영 등 골프 레전드 프로들과 함께하는 다채로운 시간들이 마련된다.

또한, 이번 대회는 총 2억 원 상당의 상금과 경품도 준비돼 있다. 홀인원 1등에게는 더 시에나 프리모 호텔 풀빌라 숙박권이 증정된다. 이밖에 스웨덴 프리미엄 브랜드 덕시아나 침대, 고급 세단 등 풍성한 경품이 대회의 묘미를 더할 예정이다.

한편, 대회가 열리는 더 시에나 서울 컨트리클럽은 서울 강남에서 약 40분 거리에 위치해 뛰어난 입지와 우수한 접근성을 갖춘 대표적인 수도권 명문 컨트리클럽이다.

지난 8월 (구)중부CC를 더 시에나 그룹이 인수한 후, 공식 명칭을 ‘더 시에나 서울 컨트리클럽’으로 리브랜딩해 운영을 시작했다. 프리미엄 골프장의 품격을 갖추기 위해 조경, 경관, 클럽하우스 등 전면 리노베이션을 시작했다.

더 시에나 그룹은 오는 13일 자선 골프대회 개최를 계기로, 오랜 역사와 전통을 유지해온 명품 코스와 시설을 더욱 업그레이드해 선보일 예정이다.

이번 3회 자선 골프대회에도 함께하는 박인비 프로는 “올해도 더 시에나의 앰버서더로 의미 있는 자선 골프대회에 함께 할 수 있어 매우 기쁘다”며 “명품 코스로 명성이 자자한 더 시에나 서울CC에서 치러지는 만큼 더욱 기대가 크다. 깔끔한 조경과 정직한 설계, 전략적으로 배치된 벙커와 수목 등 아름다운 자연을 즐기며 명품 골프의 진정한 매력을 느낄 수 있을 것”이라고 기대를 전했다.

더 시에나 그룹 관계자는 “이번 제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회는 기부라는 가치를 공유할 수 있는 장일 뿐만 아니라 중부CC의 새 이름, 더 시에나 서울CC를 더 시에나 VIP에게 선보일 수 있는 기회여서 더욱 뜻 깊다” 며 “앞으로 더 시에나 컨트리클럽은 고품격 골프 문화를 경험할 수 있는 상징적인 명품 구장으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

