자신감 넘치는 아이사-수민의 포토콜 [SW포토]

스테이씨 아이사와 수민이 서울 종로구 삼청동에서 열린 ‘25FW UNIQLO : C 컬렉션’ 글로벌 런칭 행사 포토콜 무대에 함께 섰다. 아이사와 수민은 이번 시즌 컬렉션의 모던한 무드를 자신만의 스타일로 선보였다.

사진=유니클로 제공

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

