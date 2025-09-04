염혜란, 광고 제안 거절한 이유? “광례 캐릭터 여운 남기고 싶었다”

배우 염혜란이 넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’의 흥행에도 불구하고 광고 제안을 거절한 이유를 밝혔다. 사진 = MBC

배우 염혜란이 넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’의 흥행에도 불구하고 광고 제안을 거절한 이유를 밝혔다.

3일 방송된 MBC 시사교양 프로그램 ‘손석희의 질문들 3’에는 염혜란이 출연해 솔직하고 진솔한 이야기를 전했다.

이날 손석희는 “광고를 일부러 안 하셨을 것 같다는 생각도 했다”고 질문했다. 이에 염혜란은 “많이 들어오지는 않았다”면서 “이 자리를 빌려 말씀드리면 너무 감사한 제안인데 광고를 찍을 시간도 여유도 없어서 불가피하게 못 한 부분이 있다”고 답했다.

특히 염혜란은 ‘폭싹 속았수다’에서 자신이 연기한 ‘광례’ 캐릭터에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 그는 “광례라는 캐릭터가 너무 크고 아련했다. 보시는 분들도 그러실 것 같았기에 그 여운을 길게 남겨두고 싶었다”고 말했다. 이어 “광례가 너무 소중해서 다른 것 안 묻히고 깨끗하게 간직하고 싶은 마음이 있었다”고 덧붙였다.

그러면서도 “그렇다고 내가 광고를 안 찍은 게 아니다. 광고를 굉장히 좋아한다”며 “작품이나 캐릭터에 따라 다른 것 같다. 좀 경쾌한 캐릭터라면 광고를 찍을 수도 있겠지만 이번 작품은 특별했다”고 덧붙였다.

