‘찾아가는 뉴욕도서전’ 개최…‘K-북’, 북미 시장 진출 본격화

올해 열린 찾아가는 타이베이도서전 현장. 사진=문화체육관광부

문화체육관광부는 4일 한국출판문화산업진흥원과 함께 이날부터 5일까지 미국 뉴욕 엔와이시 세미나앤콘퍼런스센터에서 ‘찾아가는 뉴욕도서전’을 개최한다고 밝혔다.

2015년부터 추진한 해외 진출 지원사업 찾아가는 도서전을 통해 지난해에는 3개국에서 총 609건의 수출 상담으로 약 1025만 달러 규모의 계약 가능한 성과를 거뒀다. 올해는 체코(프라하)·폴란드(바르샤바)·대만(타이베이)에 이어 뉴욕 상담회를 통해 K-북의 북미 시장 진출을 본격화한다.

이번 뉴욕 상담회에는 국내 15개 출판사가 직접 참가하며 현지에 직접 참여하지 못하는 국내 출판사의 위탁도서 100종에 대한 수출 상담도 진행된다. 미국 측에서는 세계 5대 출판사에 속하는 펭귄랜덤하우스·하퍼콜린스·사이먼앤슈스터 등 대형 출판사가 대거 참가한다. 대표적인 세계 문학 에이전시인 트라이던트 미디어그룹과 와일리 에이전시를 비롯해 디지털·오디오콘텐츠 기업인 오버드라이브, 레코디드 북스 등이 참가해 종이책을 넘어 다양한 출판 지식재산(IP) 수출 상담을 진행한다.

최근 미국 시장에서도 K-북에 대한 관심이 높아지면서 주요 문학상 수상과 베스트셀러 진입 등의 성과가 나타나고 있다. 특히 최근 들어 한국 특유의 문화적 요소와 K-컬처의 영향이 더해지면서 한국의 미스터리와 스릴러·공상과학(SF)·판타지·로맨스·수필 등과 웹소설·웹툰을 기반으로 한 장르문학도 미국 시장으로 활발히 진출하고 있다.

문체부는 한국 문화의 해외 거점인 재외한국문화원을 통해 K-북에 대한 접근성을 높이고자 문화원 소장 도서를 현지 수요에 맞춰 새롭게 추천·전시하고 있다. 그 시작으로 주뉴욕한국문화원에서 아동도서 332종을 새롭게 추천·전시하고 이달 중에 박현민 아동작가가 참여하는 현지 독자 행사를 개최할 예정이다.

임성환 문체부 미디어정책국장은 “미국 출판시장은 진입 장벽이 높지만 진출하게 되면 세계시장으로 확산하는 전략적 거점”이라며 “찾아가는 뉴욕도서전을 계기로 K-북의 북미 진출을 본격화하고 한국출판이 세계 무대에서 확실히 자리매김할 수 있도록 앞으로 진출 시장과 분야를 다변화하는 맞춤형 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

