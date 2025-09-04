[한승오의 볼륨미학] 극단적 다이어트가 만든 먹토 얼굴형… 침샘비대증 vs 교근, 작은 얼굴 해법은?

최근 젊은 층 사이에서 ‘먹토(먹고 토하기)’나 ‘씹뱉(씹고 뱉기)’ 같은 극단적인 다이어트 방식이 빠르게 확산되고 있다. 단기간에 얼굴살을 빼고, 이른바 ‘V라인’을 만들고자 하는 욕심에서 비롯된 행위다.

하지만 이런 잘못된 다이어트 습관은 건강을 해치는 것은 물론, 얼굴형 자체를 변형시키는 부작용을 남길 수 있다는 점에서 심각하다. 특히 반복적인 구토로 인해 침샘이 과도하게 자극을 받아 커지는 이른바 먹토 얼굴형은 턱선이 두꺼워지고 얼굴이 전반적으로 넓어 보이는 결과로 이어진다. 의도와 달리 작은 얼굴과는 정반대의 방향으로 흐르는 것이다.

진료실을 찾는 이들 중에는 체중이 줄었음에도 불구하고 얼굴은 작아지지 않고 오히려 커 보인다며 내원하는 사례가 늘고 있다. 이는 극단적인 다이어트가 건강뿐 아니라 얼굴형까지 망가뜨릴 수 있음을 보여준다.

특히 먹토로 인한 얼굴형의 변화는 침샘비대증이 원인인 경우가 많다. 침샘비대증은 반복적인 구토나 잦은 자극으로 침샘이 붓듯이 커지면서 나타난다. 외관상으로는 턱 근육이 발달한 것처럼 보여 교근 비대와 혼동되지만, 두 경우는 발생 원인부터 다르다.

교근은 음식을 씹을 때 사용하는 대표적인 저작근으로, 평소 이를 악무는 습관이나 과도한 저작 활동으로 인해 발달한다. 교근이 커지면 턱선이 두꺼워지고 얼굴이 사각형처럼 보이는 경우가 많다. 반면 침샘비대증은 구토와 같은 비정상적인 행위가 반복될 때 나타나는 기능적 문제다. 원인이 다른 만큼 교정 방법도 다르기 때문에 정확한 구분이 필요하다.

Asian woman bored to eat vegetable salad want to quit vegetarian

작은 얼굴을 유지하기 위해서는 무엇보다 원인을 파악하고 그에 맞는 관리법을 적용하는 것이 중요하다. 침샘비대증은 생활습관 교정을 통해 호전될 수 있으므로, 무리한 다이어트를 중단하고 균형 잡힌 식습관을 회복하는 것이 우선이다.

교근 비대는 생활습관 관리와 함께 시술적 접근이 가능하다. 특히 교근축소술은 발달한 근육을 줄여 턱선을 한층 날렵하게 만들고, 작은 얼굴 라인을 완성하는 데 도움을 줄 수 있다. 여기에 더해 일상적인 관리도 병행해야 효과가 유지된다.

대표적으로 이를 악무는 습관을 줄이고, 스트레스를 해소하며, 단단한 음식보다는 부드러운 음식을 섭취하는 것이 교근 발달을 완화하는 데 도움이 된다.

작은 얼굴을 만든다는 것은 단순히 체중을 줄이는 차원을 넘어선다. 교근 비대는 습관과 생활 패턴, 필요할 경우 시술적 도움을 통해 개선할 수 있다. 결국 얼굴의 볼륨미학은 극단적 다이어트가 아닌, 원인에 따른 정확한 관리와 균형에서 시작된다.

