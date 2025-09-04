이효리 ‘저스트 메이크업’ MC 발탁…10월3일 공개

방송인 이효리. 뉴시스

방송인 이효리가 메이크업 서바이벌 MC로 나선다.

쿠팡플레이는 다음 달 3일 새 예능 프로그램 ‘저스트 메이크업’을 공개한다고 4일 밝혔다.

저스트 메이크업은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 서바이벌이다.

국내 1세대 아티스트부터 해외에서 활약 중인 메이크업 전문가, K-뷰티의 새로운 트렌드를 이끄는 신예 뷰티 크리에이터들까지 각 분야를 대표하는 60인의 아티스트가 한자리에 모여 역대 최대 규모의 메이크업 대결을 펼친다.

이 치열한 경쟁의 중심에는 K-뷰티의 아이콘 이효리가 함께한다. 독보적인 감각과 존재감으로 수많은 트렌드를 선도해 온 이효리는 서바이벌 진행자로서 참가자들의 열정과 스타일을 지켜보며 무대를 이끌 예정이다.

공개된 티저 예고편에서는 초대형 무대가 펼쳐지며 압도적인 스케일을 예고했다. 국내외 최정상 아티스트들이 초긴장 분위기 속에 경쟁하는 장면은 앞으로 펼쳐질 상상 초월의 메이크업 미션에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

특히 저스트 메이크업은 흑백요리사: 요리 계급 전쟁, 싱어게인, 크라임씬 등으로 화제성을 입증한 스튜디오 슬램 윤현준 대표가 기획을 맡아 기대를 더한다. 연출에는 싱어게인 3의 심우진 PD와 엄마, 단둘이 여행 갈래?, 오버 더 톱의 박성환 PD가 합류했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

