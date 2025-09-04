쿠기, 오늘(4일) ‘애프터 업셋’ 발매…이적 후 첫 신보, 전작 감정선 잇는다

아티스트 쿠기(Coogie)가 확장된 음악 세계를 펼친다.

쿠기는 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘AFTER UPSET(애프터 업셋)’을 발매한다.

‘AFTER UPSET’에는 타이틀 ‘muah(무아)’와 ‘Shut Up Remix(셧 업 리믹스) (Feat. 우원재, 노윤하, 키드밀리 (Kid Milli), 로꼬)’까지 상반된 분위기로 전개되는 두 개의 트랙이 수록됐다. 쿠기는 두 곡만으로 다채롭고 밀도 있는 구성을 완성, 감각적인 음악적 역량을 다시 한번 증명할 계획이다.

타이틀 ‘muah’는 쿠기만의 언어로 공허함이라는 감정을 몽환적이면서도 차분한 무드로 풀어낸 곡이다. 트렌디한 사운드 메이킹으로 주목받는 프로듀서 배드트리 (BADTREE)와 호흡을 맞춰 뉴재즈 장르의 세련된 사운드를 쿠기만의 스타일로 만나볼 수 있다.

화려한 피처링진으로 화제를 모은 ‘Shut Up Remix (Feat. 우원재, 노윤하, 키드밀리 (Kid Milli), 로꼬)’도 신보의 완성도를 더욱 높였다. 정규 앨범 ‘UPSET(업셋)’의 타이틀곡 ‘Shut Up (Feat. ZICO)’을 새롭게 재해석한 만큼, 어떤 매력의 음악으로 탄생할지 리스너들의 기대가 더해지고 있다.

발매에 앞서 쿠기는 지난 3일 오후 ‘muah’의 뮤직비디오 티저도 오픈했다. 공개된 영상 속 쿠기는 공간을 자유롭게 누비며 힙한 바이브를 자아내는가 하면, 뇌리에 박히는 비트와 유니크한 음색으로 중독성을 유발하며 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

전작 ‘BEFORE UPSET(비포 업셋)’과 ‘UPSET’에 이어 ‘AFTER UPSET’으로 감정선의 연장을 예고한 쿠기. 두오버엔터테인먼트 이적 후 첫발을 떼는 신보인 만큼, 한층 성장한 음악적 서사를 증명할 그의 컴백에 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

