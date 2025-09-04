김동률, 오늘 4일 콘서트 ‘산책' 7만 관객석 티켓 오픈

뮤지션 김동률의 단독 콘서트 티켓이 오픈된다.

2025 김동률 콘서트 '산책'의 티켓 예매가 오늘 4일 오후 8시 NOL E|켓에서 단독으로 오픈된다.

이번 콘서트는 11월 8일부터 10일, 13일부터 16일까지 총 7일간 7회에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된다.

김동률은 최근 SNS 계정을 통해 콘서트 포스터를 공개하며 직접 소식을 전했다. 그는 “오래 기다리셨습니다. 11월에 만나요!”라며 공연을 기다려온 팬들의 기대감을 높였다.

김동률은 지난 2023년 10월 같은 장소인 KSPO DOME에서 '2023 김동률 콘서트 Melody’라는 타이틀로 6만 관객과 소통했다. 그의 공연은 다채로운 세트리스트는 물론, 음악과 조명의 감각적인 디테일을 연출하며 ‘빛과 소리의 향연’이라는 찬사를 받고 있다.

2년 만에 개최되는 단독 콘서트인 만큼, 티켓 사수를 위한 7만 관객들의 치열한 '티켓 전쟁'이 펼쳐질 것으로 전망된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]