365mc, 지방흡입 글로벌 교육 수료식 성료

지방흡입 특화 의료기관 365mc가 미국 LA점 의료진을 대상으로 한 국제 교육을 마무리하며, 의료 최강국인 미국의 의사에게 인정받는 등 K-지방흡입 기술력을 다시 한 번 입증했다. 이번 교육은 지방흡입 시술 노하우뿐 아니라 병원 시스템 전반을 아우르는 종합 프로그램으로 진행돼 큰 주목을 받았다.

365mc는 ‘365mc 글로벌 원장단 학술 세미나 & 미국 의료진 교육 수료식’을 성료했다고 4일 밝혔다. 수료식은 지난달 29일 서울 JW메리어트 호텔 살롱 1~3홀에서 진행됐다. 이달 중 개원할 미국 365mc LA점 앤지 트리아스 산체스 대표원장과 공동 대표인 진료 전문 간호사 마리아 사만다 레이슨 등 의료진을 비롯, 리아 앤 토레스 부 총괄 경영 책임자와 마이클 데이브 레이슨 최고기술책임자(CTO)가 참석했다.

산체스 대표원장과 레이슨 진료 전문 간호사는 365mc 원장단에게 람스(LAMS, 지방흡입주사) 교육을 받으며 기술을 익혔다. 이들은 복부, 팔뚝, 허벅지, 얼굴 등 다양한 부위의 람스 시술 현장을 참관하며 시술 노하우와 세부 테크닉을 직접 확인했다. 교육에는 365mc올뉴강남본점 김정은 대표원장과 이근직 센터장, 천호점 하준형 대표원장, 영등포점 김경한 원장, 서울365mc병원 이재준 원장이 나섰다.

이와 함께 방문 고객 관리, 병원 운영, 안전 관리 등 병원 전반의 체계적 운영을 위한 교육이 진행됐다. 365mc 파트너를 통해 △초고객 만족 서비스 △람스 시술 후 관리 체계 △고객 중심의 안전 의료 시스템 등이 전수됐다. 이는 의료 기술 전달을 넘어, 현지에서 안정적이고 지속 가능한 의료기관 모델을 제시했다는 평가다.

특히 수료식 중 두 의료진에게는 365mc 원장단의 상징인 ‘오렌지 가운’이 수여됐다. 산체스 대표원장은 “오렌지가운 수여는 단순한 의료 기술 습득을 넘어, 365mc 원장단의 일원으로 인정받았다는 점에서 매우 값지고 특별한 순간이었다”고 소감을 전했다.

이어 “그간 미국에서 다양한 비만 치료와 시술을 경험해왔지만, 365mc의 22년 노하우가 집약된 람스를 배우면서 그 정밀함과 안전시스템 무엇보다 놀라운 시술 효과에 깊은 인상을 받았다”며 “람스가 인도네시아•태국•베트남 등 아시아를 넘어 전세계에서 돌풍을 일으키고 있는 이유를 직접 체감했으며, 이번 기회에 미국에 처음 도입하게 돼 매우 영광이고, 본국에서도 같은 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

교육을 담당한 김정은 대표원장은 “365mc는 ‘글로벌 지방흡입 교육센터’를 운영하는 등 자체 교육 시스템을 통해 해외 의사들을 체계적으로 양성하고 있다”며 “내한 교육이 끝이 아니라, 추후 이어지는 베테랑 한국 의사의 미국 파견 현지 교육까지, 강도 높은 심화 교육 체계도 포함하고 있어 단순한 기술 전수가 아닌 체계적인 전문가 양성을 실현하고 있다”고 말했다.

365mc는 이번 국제 교육 성과를 바탕으로 오는 9월 미국 LA점 개원을 앞두고 있다. 미국 LA점 설립 이후 시애틀•뉴욕•시카고 등 미국 주요 거점도시 진출도 검토하고 있다.

이번 미국 진출을 계기로 글로벌 시장 진출에 보다 적극적으로 나설 계획이다. 특히 365mc는 최근 글로벌 제약사 라지엘 테라퓨틱스와 차세대 지방감소 솔루션을 개발을 위한 파트너십을 체결했다. 양사는 365mc의 람스와 라지엘의 지방분해 주사 ‘RZL-012’를 결합한 프로토콜을 개발해 시너지 효과를 극대화할 계획이다.

파트너십 대표자로 참석한 (주)365mc 김남철 대표이사는 “라지엘 테라퓨틱스와의 협력은 K-바디컨투어링(체형 개선)의 세계화를 본격적으로 여는 출발점”이라며 “이를 통해 해외 유수 연구기관과 글로벌 제약사와의 임상•연구 협력을 강화하는 한편, 글로벌 기업공개(IPO) 전략도 함께 마련해 의료 기업으로서의 경쟁력을 높여나갈 계획이다”고 말했다.

이 같은 글로벌 전략을 기반으로, 365mc는 중동 지역에서도 현지 투자사와 협력해 한국형 지방흡입 기술과 맞춤형 사후관리 서비스를 선보일 계획이다. 365mc에 따르면 중동 글로벌 투자사 요즈마그룹의 지원으로 중동 지역 주요 의료기관들과 합작해 의료법인을 세워 람스와 맞춤형 후관리를 접목한 서비스를 제공할 예정이다.

