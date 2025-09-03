MC몽, 이승기와 다정하게 ‘찰칵’…우울증 고백 후 근황 공개

사진= MC몽 SNS

가수 MC몽이 이승기와 함께한 근황을 공개하며 팬들의 관심을 끌었다.

3일 MC몽은 자신의 소셜미디어 계정에 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 MC몽은 지인들과 함께 밝은 표정으로 포즈를 취하고 있으며, 이승기의 모습도 함께 담겨 눈길을 사로잡았다.

MC몽은 7월 돌연 유학을 떠나겠다고 밝힌 바 있다. 그는 “그동안 극도로 심한 우울증과 건강 악화로 음악 활동이 힘들었다”며, “더 오래 음악을 할 수 있는 방법을 선택하려 한다”고 전했다. 이어 “올해 무조건 앨범을 내고, 언제 다시 할지 모를 콘서트를 꼭 하고 유학을 떠나겠다. 음악 공부와 언어 공부에 집중하고 싶은 마지막 욕심”이라고 덧붙였다.

MC몽은 그동안 차가원 회장과 함께 원헌드레드 레이블을 공동 설립했으며, 이후 빅플래닛메이드 총괄 프로듀서로도 활동한 바 있다. 그러나 올해 상반기 원헌드레드 업무에서 돌연 배제돼 팬들의 궁금증을 자아내기도 했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

