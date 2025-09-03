‘정재상 멀티골’ 이민성호, U-23 아시안컵 예선 첫판서 마카오 5-0 격파

사진=대한축구협회 SNS 캡처

이민성호가 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 예선 첫 경기에서 화끈한 공격력을 자랑했다.

이민성 감독이 이끄는 22세 이하(U-22) 축구대표팀은 3일 인도네시아 시도아르조의 글로라 델타 스타디움에서 열린 대회 조별리그 J조 1차전에서 마카오를 5-0으로 격파했다. 이날 5월 사령탑에 오른 이 감독은 첫 공식 대회를 대승으로 장식했다.

손쉽게 경기를 풀어나갔다. 전반 14분 만에 정재상(대구FC)이 선제골로 포문을 열었다. 전반 추가시간에는 박승호(인천 유나이티드)의 추가골이 터지면서 2-0으로 달아났다. 한국은 후반에도 몰아쳤다. 후반 3분에는 정재상이 페널티킥을 성공하면서 멀티골의 주인공이 됐다. 한국은 후반 12분 강성진(수원 삼성)의 한 골로 더 달아났다. 후반 43분 서재민(서울 이랜드)이 5번째 골을 넣으면서 대승을 마무리했다.

한국은 오는 6일 라오스, 9일 인도네시아와 차례로 승부한다. 이번 대회는 44개 팀이 4개 팀씩 11개 조로 나뉘어 치른다. 각 조 1위 팀(11개 팀)과 2위 팀 가운데 성적이 좋은 상위 4개 팀을 합쳐 총 15개 팀이 U-23 챔피언십 개최국인 사우디아라비아와 함께 본선에 출전한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]