녹용인삼 들어간 댕댕이 건기식… ‘견활력’ 무료 체험해볼까

보호자가 반려견에게 녹용인삼이 들어간 견활력을 급여하고 있다. 닥터포밸런스 제공

펫 건강관리 전문기업 닥터포밸런스가 녹용인삼의 항염증 및 면역 증진 효능을 과학적으로 입증했다고 3일 밝혔다. 인삼과 발효 녹용 추출 분말을 조합한 녹용인삼이 주원료인 반려견 건강기능식품 ‘견활력’ 출시도 앞뒀다고 덧붙였다.

회사는 중부대학교 산학협력단과 공동으로 녹용인삼의 기능성을 확인했다. 해당 연구는 중소벤처기업부의 2023년도 충남 금산군 지역연고산업육성 기업지원 사업의 일환으로, 지난해 7~9월 수행됐다.

동물실험 결과 녹용인삼은 염증성 사이토카인인 IL-1β와 IL-6의 생성을 유의미하게 억제하는 것으로 확인됐다. 특히 급성 염증을 인위적으로 유발시킨 실험동물 모델에서 녹용인삼 투여군은 대조군 대비 염증 지표가 현저히 개선되는 결과를 보였다.

닥터포밸런스 측은 “IL-1β와 IL-6는 류마티스관절염, 아토피피부염, 천식 등 각종 염증성 질환의 주요 매개체로 알려졌다”며 “이번 연구 결과는 반려견의 염증 관련 질환 예방에 도움이 될 것으로 기대된다”고 설명했다.

아울러 면역기능 개선 효과도 확인했다. 녹용인삼 투여 후 백혈구, 호중구, 단핵구, 림프구 등 핵심 면역세포의 수치가 긍정적으로 변화했다. 녹용인삼이 선천면역을 강화해 염증 유발 물질이 체내에 침투했을 때 호중구와 대식세포의 신속한 대응을 돕고, 이를 바탕으로 림프구를 통한 획득면역계 기능도 활성화시킨 것이다.

유지우 닥터포밸런스 대표는 “인삼의 진세노사이드 성분과 녹용의 각종 아미노산 및 무기질이 시너지 효과를 내 반려견의 건강 증진에 기여하는 것으로 분석됐다”며 “전통 한방 소재의 우수성을 현대 과학으로 입증했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.

이 같은 녹용인삼을 바탕으로 개발된 견활력은 반려견의 관절 건강을 위한 콘드로이친 성분을 추가 배합해 종합적인 건강관리가 가능하다. 콘드로이친은 관절 연골의 주요 구성 성분으로, 연골 생성을 촉진하고 관절 윤활액 분비를 돕는다.

닥터포밸런스는 견활력 출시에 앞서 일주일 체험 기회를 제공하고 있다. 샘플 신청 홈페이지에서 신청하면 선착순 100명에게 7일치를 무료로 제공한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]