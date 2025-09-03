‘문원♥’ 신지, 전원주택 이사 앞두고 가구 쇼핑 근황 공개

사진= 신지 SNS

코요태 멤버 신지가 가구 쇼핑에 나선 근황을 전했다.

신지는 3일 자신의 SNS에 “신지 가구 쇼핑. 오늘 6시 어떠신지?!”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 신지는 침대에 편히 누워 있는 모습으로, 새 집에 들일 가구를 직접 고르는 과정에서 여유로운 분위기를 드러냈다.

앞서 신지는 유튜브 채널 ‘어떠신지?!’를 통해 전원주택 생활기를 공개한 바 있다. 신지는 잡초를 뽑고 데크를 칠하는 등 직접 집을 관리하며 이삿날을 손꼽아 기다리는 모습을 보였다. 당시 신지는 “9월 초 완공 예정이라 이제 얼마 남지 않았다”며 기대감을 드러냈다.

또한 멤버들이 집을 본 적 있냐는 질문에는 “사진과 영상으로는 봤다. 종민 오빠는 처음엔 조금 반대했지만, 결국 ‘선택은 본인이 하는 것’이라며 응원해줬다”고 전했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다. 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자 사생활 의혹이 제기되는 등 부정적인 여론이 확산됐다. 이에 대해 신지는 “여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다”라는 입장을 밝힌 바 있다.

