지연, 갈수록 힙해지는 근황…가녀린 어깨 라인 눈길[스타★샷]

그룹 티아라 출신 배우 지연이 근황을 공개했다.

1일 지연은 개인 SNS를 통해 해바라기 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 올리며 팬들과 소통했다.

공개된 사진 속 지연은 내추럴한 웨이브 헤어스타일에 민소매 상의를 매치해 트렌디한 무드를 연출했다. 여기에 큰 링 귀걸이를 더해 세련된 분위기를 완성했으며, 가녀린 어깨 라인이 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에서는 귀여운 캐릭터 휴대전화 케이스를 들고 거울 셀카를 남겼다. 한쪽 눈을 감은 채 미소를 짓는 모습은 사랑스러움을 보여줬다. 이어 ‘YOU KNOW YOU WANT IT’이라는 문구가 적힌 박스를 들고 햇볕이 내리쬐는 길을 걷는 모습도 공개해 시선을 모았다.

이를 본 네티즌들은 “너무 예쁘다”, “오랜만이라 반갑다”, “보고 싶었다” 등 다양한 반응을 보이며 지연의 근황에 뜨거운 관심을 드러냈다.

한편, 지연은 2022년 야구선수 황재균과 결혼식을 올렸으나 2년 만에 파경을 맞았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

